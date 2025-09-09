¿Dónde puedo consultar el paquete económico 2026?

El paquete económico 2026 está orientado a garantizar programas de bienestar social enfocados en la salud, vivienda social y educación; asimismo pretende impulsar la actividad productiva mediante inversión pública, esto conforme con el comunicado no. 42 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con esta iniciativa se pretende tener un crecimiento entre el 1.8% y el 2.8% en la economía familiar. A su vez, se espera impulsar el Plan México para el desarrollo industrial y regional, que tendrá una inversión equivalente del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que estará enfocada en fortalecer las vocaciones productivas y la infraestructura logística del país.

Puedes consultar el paquete económico y presupuesto 2026 directamente en la página de finanzas públicas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en formato PDF.

¿Qué cambios tendrá la economía en México?

Se espera que con esta iniciativa la economía mexicana tenga un crecimiento significativo, orientado a las inversiones, generación de empleos, modernización de la infraestructura y la promoción del desarrollo tecnológico.

A su vez, se estima que el 3% del PIB esté enfocado en programas sociales, lo que podría beneficiar aproximadamente al 82% de las familias mexicanas. Con esto, se espera consolidad una red de protección social para reducir la vulnerabilidad económica. Entre estos programas se encuentra la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Adultos Mayores y personas con discapacidad.

Se sostiene que el consumo y la inversión doméstica son los principales motores de crecimiento económico, por lo que se dará un incremento salarial y mayor acceso a créditos, con lo que se pretende fortalecer el poder adquisitivo familiar.

Respecto a la deuda pública, se estima que esta permanezca estable mediante una gestión eficiente del gasto pública, con lo que se espera priorizar proyectos que reduzcan gradualmente el déficit público.

Para que no exista un aumento o creación de impuestos se acudirá a la digitalización de la fiscalización, para que a su vez estos procesos puedan ser más eficientes y ayuden a combatir la evasión fiscal. Además, se contará con el reforzamiento de la vigilancia y control aduanal por parte de Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).