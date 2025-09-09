Ricardo Anaya alerta por endeudamiento en Paquete Económico 2026: ‘van a quebrar al país’

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que el Paquete Económico 2026 representa un “foco rojo” por el “irresponsable y brutal” nivel de endeudamiento que plantea, al autorizar un techo de 1.8 billones de pesos, equivalente a más de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Anaya consideró como “un distractor” los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos, al señalar que el verdadero problema es la deuda pública.
“Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a cuatro puntos del PIB. Está por encima de cuatro puntos del PIB, y este problema se viene arrastrando desde 2018”, declaró.
De acuerdo con el panista, el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses sin reducir el capital, ya asciende a 1.6 billones de pesos, cifra superior a lo que se invertirá el próximo año en infraestructura de 900 mil millones de pesos.
“El gobierno va a gastar más dinero en pagar la deuda del año pasado y de los años anteriores, que en lo que va a invertir físicamente en el país en carreteras, en hospitales, en puertos, en aeropuertos. A este ritmo van a quebrar al país", advirtió.
El legislador comparó la situación con el pago mínimo de una tarjeta de crédito: “Es el equivalente al pago mínimo en una tarjeta de crédito, que sólo se va al pago de intereses. No incluye que se reduzca la deuda. No puede el país continuar en esta ruta de endeudamiento. Lo van a quebrar”.
Asimismo, acusó al gobierno de Morena de incurrir en una “irresponsabilidad” desde 2018, ya que el déficit público supera el 4 por ciento del PIB, cuando se había prometido mantenerlo por debajo de ese umbral.
