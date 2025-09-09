Ricardo Anaya alerta por endeudamiento en Paquete Económico 2026: ‘van a quebrar al país’

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que el Paquete Económico 2026 representa un “foco rojo” por el “irresponsable y brutal” nivel de endeudamiento que plantea, al autorizar un techo de 1.8 billones de pesos, equivalente a más de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Anaya consideró como “un distractor” los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos, al señalar que el verdadero problema es la deuda pública.

“Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a cuatro puntos del PIB. Está por encima de cuatro puntos del PIB, y este problema se viene arrastrando desde 2018”, declaró.

De acuerdo con el panista, el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses sin reducir el capital, ya asciende a 1.6 billones de pesos, cifra superior a lo que se invertirá el próximo año en infraestructura de 900 mil millones de pesos.

“El gobierno va a gastar más dinero en pagar la deuda del año pasado y de los años anteriores, que en lo que va a invertir físicamente en el país en carreteras, en hospitales, en puertos, en aeropuertos. A este ritmo van a quebrar al país", advirtió.

El legislador comparó la situación con el pago mínimo de una tarjeta de crédito: “Es el equivalente al pago mínimo en una tarjeta de crédito , que sólo se va al pago de intereses. No incluye que se reduzca la deuda. No puede el país continuar en esta ruta de endeudamiento. Lo van a quebrar”.

Asimismo, acusó al gobierno de Morena de incurrir en una “irresponsabilidad” desde 2018, ya que el déficit público supera el 4 por ciento del PIB, cuando se había prometido mantenerlo por debajo de ese umbral.

