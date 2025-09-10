CSP: Gobierno debe pagar ‘la maldita deuda corrupta’ de Pemex generadas en época neoliberal

La presión actual para el Gobierno de México en materia presupuestal se encuentra en los vencimientos correspondientes a la deuda de Pemex, calificada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como la “maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”.

Al presentar los lineamientos generales del Paquete Económico, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, subrayó que dichas presiones para atender los pagos que se deben hacer se darán entre este y el próximo año.

“Una de los principales presiones en el presupuesto que hemos enfrentado en el año 25 y en el 26 es el rescate el rescate de Pemex, el pago de la deuda de Pemex… ¿Cuál es la presión que nos está poniendo en el presupuesto en estos años? Del saldo de la deuda de Pemex, el 46 por ciento tiene vencimientos en esta administración. Eso es lo que explica esta presión tan importante que tenemos en la famosa línea presupuestal”, enfatizó.

Expuso que mientras durante los años en que creció el endeudamiento, la producción de diésel y gasolina cayó de manera considerable.

El punto fue enfatizado por Claudia Sheinbaum como la “maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”. , quien señaló que se debe continuar con la ayuda a Pemex para cumplir con los pagos al endeudamiento que dejaron crecer los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“No se puede no pagar, tenemos que pagar. Son deudas a los bancos, a los fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros, por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”, exclamó.

Claudia Sheinbaum dijo preferir no llamar a esto una presión presupuestal; sin embargo, recordó que será hasta el 2027 cuando la petrolera salga solo con sus finanzas sin necesidad de recurrir a apoyo federal.

