Jefa de DH del IMSS llama “macrofauna carismática” a niños con discapacidad

La titular de la Unidad de Derechos Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marcela Velázquez Bolio, se refirió de una manera despectiva a pacientes menores de edad que enfrentan algún padecimiento oncológico o alguna discapacidad.

Por medio de un audio difundido en redes sociales se le escucha referirse a niñas y niños con cáncer o discapacidad como “fauna carismática”.

“Voy a decir lo que decía una maestra mía… si dicen que yo lo dije, tenía razón lo que decía Alexandra, una maestra que tuve en el ITAM, que decía, se oye cul..., pero decía: ‘Hay fauna carismática, está horrible, macro fauna carismática’, o sea, el Teletón es el ejemplo más sonado, o sea, son niñas y niños con discapacidad, con cáncer, lo que la gente considera que si se vale que se protejan los derechos, los que sí, y personas que dicen: ‘No pues no, luego eres fauna carismática’”, se le escucha.

El Dato: En octubre de 2022 el Consejo Técnico del IMSS aprobó la creación de la Unidad de Derechos Humanos, cuyo enfoque sería proteger y promover las garantías individuales.

Desde usuarios en redes así como representaciones políticas y activistas, hubo condena por las palabras mencionadas por la funcionaria, al considerar que tal término resulta violento y discriminatorio en contra de un sector vulnerable que, además, enfrenta un problema de salud.

Tras la condena recibida, Velázquez Bolio ofreció una disculpa por medio de un desplegado en el que primero explicó que el audio se extrajo de una reunión de trabajo que sostuvo el pasado 25 de junio, con tres coordinaciones y 13 jefaturas de división de la unidad que encabeza.

Antes de disculparse, aseguró que la grabación apenas difunde unos fragmentos de una reunión que duró dos horas, los cuales, acusó, fueron editados para “sacar de contexto” el contenido de la junta.

“Aunque estaba citando a alguien más, la expresión ‘macro fauna carismática’ es lamentable, no debe usarse como analogía para referirse a ninguna persona. En ese sentido, ofrezco una disculpa si mis palabras lastimaron a cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad a los que atendemos, en particular a las niñas y los niños con discapacidad y cáncer que siempre han sido prioritarios”, dijo.

Aseguró que el objetivo de dicha reunión era sensibilizar a su equipo de la necesidad de fortalecer las acciones hacia la población de la diversidad sexual, que tiende a enfrentar mayor estigma y discriminación.

“En el audio difundido se reconocen retos y tareas que tenemos en el IMSS respecto a la atención médica de dichos grupos. El propósito central de la reunión era justamente instruir al equipo a redoblar los esfuerzos”, señaló.

No obstante, dijo reconocer que hay expresiones a las que recurre y que no corresponden al entorno profesional.

“El audio difundido no refleja los valores ni el compromiso que una servidora y la institución tenemos con los grupos en situación de vulnerabilidad y los derechos humanos. La Unidad se creó en 2022 con el objetivo de garantizar la dignidad de personas derechohabientes y usuarias”, insistió.