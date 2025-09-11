‘Lo que se necesite, vamos a estar ahí muy pendientes’: CSP por explosión de pipa en Puente de La Concordia

El incidente se registró la tarde del 10 de septiembre.

Al arranque de su conferencia de prensa, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Federación mantendrá el apoyo al Gobierno de la Ciudad de México ante la explosión de una pipa registrada en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó casi un centenar de víctimas, entre ellas 4 fallecidas.

La tarde de ayer, una pipa que transportaba gas LP estalló a la altura del Puente de La Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza; las llamas alcanzaron hasta los 30 metros de altura y varios más alrededor, lo que provocó al menos 90 heridos y cuatro personas perdieron la vida.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se mantienen pendientes desde el gobierno federal por medio de dependencias como las secretarías de Defensa Nacional y Marina, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

“Laura Velázquez (coordinadora de PC), que desde el primer momento estuvo ahí estamos apoyando en todo lo que se necesita”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo.

“Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

