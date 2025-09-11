Martha Lidia Pérez es la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la abogada veracruzana Martha Lidia Pérez Gumecindo, especialista en Derecho Procesal, Penal y Criminología, asumirá la dirección de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El anunció se dio a casi un mes después de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien fungía como titular de la comisión.

Reyes Sahagún sustituyó a Karla Quintana Osuna en el cargo, quien también presentó su renuncia ante críticas por la estrategia del Gobierno federal para reducir las cifras de desaparecidos.

🚨 Ella es la nueva comisionada Nacional de Búsqueda. Martha Lidia Pérez Gumercindo, actual fiscal Especial de Desaparición Forzada, sucederá a Teresa Guadalupe Reyes, quien abandonó el cargo el 31 de agosto. pic.twitter.com/Z4aC3jVwZN — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 11, 2025

¿Quién es Martha Lidia Pérez Gumecindo?

Martha Lidia Pérez Gumecindo es una abogada originaria de Veracruz con trayectoria en el ámbito jurídico y en la investigación de delitos relacionados con la desaparición forzada.

Cuenta con una maestría en Criminología y Derecho Procesal Penal, además de haber cursado diplomados en juicios orales y un taller internacional sobre el sistema penal colombiano. Su formación académica se complementa con estudios en traumatología forense, perfil criminal y derechos de víctimas de violencia sexual.

En su paso por la procuración de justicia en Veracruz, ocupó cargos como fiscal regional en la zona Centro-Córdoba y fiscal de Investigaciones Ministeriales, además de haber ejercido como agente del Ministerio Público en distintos municipios del estado. Uno de sus logros más destacados fue en 2014, cuando encabezó el primer juicio oral por pederastia en el distrito de Xalapa.

Designa Fiscal General a Martha Lidia Pérez Gumecindo como Fiscal de Investigaciones Ministeriales XALAPA, Ver.; agosto... Publicado por Fiscalía General del Estado de Veracruz en Sábado, 4 de agosto de 2018

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT