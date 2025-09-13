Así fue la detención de Hernán Bermúdez Requena| VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado el día de ayer 12 de Septiembre en Paraguay, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro del país sudamericano, informó este sábado la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Bermúdez Requena, fue secretario de Seguridad en el estado de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haber sido secretario de Gobernación durante el sexenio anterior (2018-2024).

Difunden VIDEO de la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay. ı Foto: Especial.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado a México.

Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del año en curso por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco.

¿Cómo fue la detención de Hernán Bermúdez, en su lujosa mansión? | VIDEO

La secretaria Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informó que el operativo de captura de Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Requena”, se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso; cercano a la capital, Asunción.

En el clip se puede apreciar como fue el despliegue de los elementos de seguridad paraguayos en la residencia de dos niveles en la cual se encontraba el exfuncionario estatal.

Así entraron a la casa en #Paraguay de Hernán Bermúdez, líder de #LaBarredora y secretario de Seguridad de Adán Augusto López. pic.twitter.com/3f87gK8yVW — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 13, 2025

Créditos del video a Carlos Loret de Mola.

Se observa que tras derribar la puerta, las fuerzas del orden ingresaron a la casa y tras el procedimiento de rutina, se concretó la captura del excolaborador de Adán Augusto López Hernández, quien se ocultaba en un habitación del segundo piso.

Captura de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo entre las agencias de seguridad e inteligencia y cooperación internacional. pic.twitter.com/VmjjgEH6xs — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) September 13, 2025

En el video se puede observar cómo fue sometido Bermúdez Requena por las fuerzas del orden, quien además estaba acompañado por una mujer al momento de su captura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL