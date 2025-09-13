Morena respalda a Sheinbaum en combate a la delincuencia tras la captura de Bermúdez Requena

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena respaldó la “determinación” de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, al subrayar que en la Cuarta Transformación “no hay complicidades y no hay impunidad para nadie”.

“A diferencia de los gobiernos del periodo neoliberal, donde la corrupción y el crimen crecieron protegidos desde las más altas esferas, hoy la ley se aplica sin distinción. Quien traicione al pueblo y utilice el poder para servir a intereses criminales, enfrenta la justicia, sin importar su cargo ni su trayectoria”, resaltó el instituto político.

Además de que refrendó su respaldo a las instituciones de seguridad al destacar que “en el México de la Cuarta Transformación se cumple la máxima: nadie ni nada por encima de la ley”.

Asimismo, reiteró que “no hay intocables, no hay complicidades. La seguridad y la justicia del pueblo están por encima de todo”.

Finalmente, Morena afirmó que la captura de Hernán Bermúdez Requena demuestra el compromiso del gobierno encabezado por Sheinbaum. “La Cuarta Transformación seguirá avanzando con firmeza. Con la Presidenta Claudia Sheinbaum al frente, México tiene un gobierno que le responde a su pueblo con hechos”.

📰 Compartimos comunicado de prensa:#Morena respalda determinación de la Presidenta @Claudiashein en el combate frontal a la delincuencia organizada



-Con la Cuarta Transformación el poder público no se arrodilla ante el crimen ni se presta a la corrupción; se pone al servicio… pic.twitter.com/aROLDgmpcC — Morena (@PartidoMorenaMx) September 14, 2025

