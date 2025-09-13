Salvador Ramírez renuncia a vocería de diputados de Morena tras comentarios por asesinato de Charlie Kirk

Salvador Ramírez, también conocido como “Chava” Ramírez, renunció a su cargo como coordinador de Comunicación de la fuerza de Morena en la Cámara de Diputados, después de los comentarios que, en un programa de televisión, emitió sobre el asesinato del activista estadoundiense Charlie Kirk.

A través de sus redes sociales Salvador Ramírez aseguró que tomó la decisión de renunciar a su cargo de coordinador de Comunicación en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados a causa de que, debido a sus comentarios, no quiere perjudicar a ninguno de los integrantes de la bancada.

Lo anterior lo hago porque no quiero afectar bajo ninguna circunstancia que los comentarios de los cuales me disculpé e hice a título personal, se relacionen con el Grupo Parlamentario. — Chava Ramírez (@Chavarmz_mx) September 13, 2025

“He tomado la determinación de presentar la renuncia a mi cargo en el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Lo anterior lo hago porque no quiero afectar bajo ninguna circunstancia que los comentarios de los cuales me disculpé e hice a título personal, se relacionen con el Grupo Parlamentario”, escribió en X.

Anteriormente, “Chava” Ramírez ya había publicado un video en el cual pedía disculpas por las declaraciones que emitió en el programa de televisión, un panel de debate transmitido en la cadena Milenio.

La tarde del viernes, Salvador Ramírez participó en un debate televisivo en la citada cadena donde sugirió que el activista Charlie Kirk fue asesinado debido a la violencia que él mismo promovía en sus discursos.

“Si Charlie Kirk estuviera con vida, a lo mejor le gustaría escuchar lo que voy a decir… Le dieron una cucharada de su propio chocolate, le dieron una cucharada a alguien que promovía el uso de armas”, dijo el morenista.

Charlie Kirk murió tras un disparo ı Foto: AP

Por lo anterior, Salvador Ramírez se disculpó a través de un mensaje en video publicado también en sus redes sociales.

“Seré muy enfático en que deslindo de mis palabras por completo tanto a Morena como al grupo parlamentario y nuevamente al canal de televisión. Lamento profundamente que mis palabras hayan sido interpretadas como una celebración de la violencia. No fue mi intención y ofrezco una disculpa sincera”, dijo el exvocero de los diputados de Morena.

El miércoles, Charlie Kirk fue asesinado a causa de un tiro que recibió en un evento, en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk era un ferviente seguidor de Trump, y era una figura destacada en los movimientos de derecha juveniles.

