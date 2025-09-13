Van por endurecer normas en transporte peligroso

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, informó que las secretarías de Energía (Sener) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabajan en conjunto para fortalecer la normativa sobre la transportación de gas LP, permisos federales, tras el accidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

Agregó que estas medidas forman parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad energética y mejorar la supervisión en el sector, así como garantizar que las operaciones de transporte cumplan con protocolos rigurosos que protejan tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.

Dijo, además, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene que investigar para definir qué responsabilidad tuvo la empresa en la explosión de hace unos días en La Concordia, en Iztapalapa.

Adelantó que es probable que “en los próximos días se den a conocer nuevas regulaciones”, y reiteró que no hay una obligatoriedad de que las pipas deban circular exclusivamente de noche; sin embargo, refirió que, tras el percance, se analizará entre la Federación y las entidades la mejor manera para que estos transportes peligrosos puedan trasladarse de manera segura.

La Presidenta subrayó que se ha apoyado a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, “en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite, vamos a estar muy pendientes.

“La seguridad de las familias es prioritaria. Por eso estamos reforzando la regulación en el transporte de gas LP, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Queremos que este sector, que es vital para millones de personas, opere con los más altos estándares de seguridad”, dijo.

Recordó que el transporte de gas LP representa un componente fundamental en la cadena energética del país, ya que este combustible es consumido por más del 70 por ciento de los hogares mexicanos. Sin embargo, advirtió que los recientes incidentes asociados a su traslado han puesto en evidencia la necesidad de aplicar controles más estrictos y transparentes.