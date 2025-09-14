¿Dónde ver el grito del Zócalo el 15 de septiembre? Conciertos GRATIS en vivo

Este 15 de septiembre será el primer año en el que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dará el Grito de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Y como cada año, el Gobierno de México organizó un evento con artistas invitados para celebrar las fiestas patrias 2025.

Estas presentaciones comenzarán a partir de las 20:00 horas, por lo que, si quieres asistir de manera presencial te recomendamos que llegues un poco más temprano y así puedas alcanzar espacio dentro del Zócalo de la Ciudad de México.

No olvides que este es un evento en el que muchas personas asisten en familia, por lo cual te recomendamos no consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, ubicar las rutas de evacuación que se encuentren en donde decidas celebrar las fiestas patrias, y no usar pirotecnia.

Grito de Independencia EN VIVO 2025 ı Foto: Especial

¿Dónde puedo ver el Grito de Independencia si no puedo ir al Zócalo?

Si no puedes asistir al Zócalo de la Ciudad de México también podrás ver el Grito de la Independencia en vivo.

El grito, que dará en la Plaza de la Constitución alrededor de las 23:00 horas la Presidenta, Claudia Sheinbaum, podrás verlo mediante la transmisión en vivo por las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

También podrás verlo en televisión abierta como el Canal 22, Canal 11, Canal 14, Canal de las Estrellas, Azteca Noticias, e Imagen Televisión.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, los eventos por las fiestas patrias continuaran hasta el 21 de septiembre. Durante estas celebraciones se llevarán eventos musicales, talleres, presentaciones de danza, visitas guiadas, funciones de teatro y de cine entre muchas otras.

📢 Consulta la #CarteleraCdMx y arma tu agenda de actividades artísticas y culturales disponibles del 15 al 21 de septiembre en diversos puntos de la Ciudad de México.



Música, cine, talleres, danza, visitas guiadas, exposiciones, teatro y más: https://t.co/lTfeaQe36e pic.twitter.com/ydL2hYJMP5 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) September 14, 2025

¿Cuáles son las bandas que estarán en el Zócalo el 15 de septiembre?

Hasta el momento se ha dado a conocer la participación de tres agrupaciones musicales durante este Grito de Independencia:

La Arrolladora Banda El Limón

Legado de Grandeza

Alejandra Ávalos

Para poder llegar a este evento por medio del transporte público podrás hacerlo desde las estaciones de Metro cercanas al Zócalo, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlán permanecerá cerrada este día.

Algunas de las estaciones aledañas son: Pino Suárez, Bellas Artes, Allende, y San Juan de Letrán.

Recuerda que algunas vialidades también se verán afectadas. Por lo que se recomienda utilizar vías alternas como el Eje Central, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier.

Te recomendamos salir con tiempo y extremar precauciones ante las posibles aglomeraciones de personas en el transporte público y durante los conciertos del Zócalo capitalino.