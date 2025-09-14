Más de 250 mil personas asisten a gira nacional de rendición de cuentas de Sheinbaum

Durante el fin de semana del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una intensa gira en la que se reunió con 100 mil mexicanos y mexicanas de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y el Estado de México.

En Puebla, ante 25 mil personas destacó que México es de los países con menos desigualdad del continente. Por su parte en Tlaxcala, frente a 13 mil hombres y mujeres anunció que está magna gira nacional de rendición de cuentas concluirá en un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 5 de octubre. En Hidalgo, anunció, ante un Teatro del Pueblo de Pachuca abarrotado por 10 mil personas, que esta entidad se convertirá en una referencia mundial gracias al Polo de Desarrollo de Economía Circular que será instalado.

En San Luis Potosí, anunció frente a 12 mil personas que el Gobierno de México ayudará al gobierno estatal para pagar a los docentes del estado. Y en Querétaro, destacó, durante su encuentro con 7 mil queretanos y queretanas, que esta entidad recuperará su vocación como centro de los trenes de pasajeros en el país.

Para cerrar un fin de semana, la Jefa del Ejecutivo Federal se reunió con 10 mil personas en Michoacán, donde informó que en el estado son un millón 294 mil 953 derechohabientes de los Programas para el Bienestar. Mientras que, en el Estado de México, a un día de ser la primera mujer en dar el tradicional Grito de Independencia y frente a 23 mil mexiquenses destacó que México es y será un país libre, independiente y soberano.

En la primera parte de esta gira nacional, el pasado fin de semana, la mandataria federal congregó a más de 132 mil personas en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha visitado un total de 16 entidades y rendido cuentas a más de 250 mil mexicanas y mexicanos.

