15 de septiembre

Así se vive el festejo del Grito de Independencia 2025 en el Zócalo de CDMX | EN VIVO

Es el primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum; aún con la lluvia que amenaza la capital cientos se dan cita

Grito de independencia
Grito de independencia Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero
·
Yulia Bonilla

El 15 de septiembre es una de las celebraciones más esperadas por miles de personas que se dan cita en diversos lugares para conmemorar el Grito de Independencia.

Este año, cientos de personas han acudido al Zócalo de la Ciudad de México para observar el primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que se convierte en la primera vez que una mujer preside esta ceremonia.

Desde temprana hora, el corazón de la capital se ha llenado de color, música, tradición y una energía única que une a visitantes y locales en torno a esta fiesta nacional.

Así se vive el Grito de Independencia 2025

18:00 horas

Faltando poco más de tres horas para que se dé el Grito de Independencia, comienza una fuerte lluvia en el Zócalo de la Ciudad de México el cual ya se encuentra abarrotado por asistentes. Bajo paraguas e impermeables, las personas se cubren de la lluvia que cubre la Plaza de la Constitución.

17:30 horas

Elementos militares ingresan vestidos de civil a las áreas más cercanas al Palco de Palacio Nacional donde saldrá Sheinbaum

16:30 horas

Comienzan las pruebas de sonido para alistar los últimos detalles para el Grito de Independencia encabezado por Claudia Sheinbaum.

15:20 horas

Asistentes a la celebración de Independencia en el zócalo de la Ciudad de México intentan empujar las vallas con las que policías mantienen cerrado el acceso a la Plaza de la Constitución.

15:30 horas

Aún con la amenaza de lluvia miles de personas llegan al Zócalo de la CDMX para para celebrar el Día de la Independencia que por primera vez estará encabezado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

