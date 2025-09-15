Captura reaviva debate sobre la narcoinfiltración

Hernán Bermúdez, detenido por agentes de seguridad de Paraguay el 12 de septiembre del 2025 en su domicilio.





La captura en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha marcado un precedente inédito: es el primer titular de la seguridad estatal en México que es detenido bajo cargos de delincuencia organizada.

De acuerdo con expertos en seguridad consultados por La Razón, la detención, resultado de una orden de aprehensión con fines de extradición, coloca en el centro del debate la infiltración del crimen en estructuras gubernamentales y los alcances de la cooperación internacional.

El Dato: El presidente de Paraguay difundió en su red X el video de la captura de Bermúdez y afirmó que fue un trabajo de elementos de seguridad paraguayos con apoyo de México.

Fuentes federales detallaron que Hernán Bermúdez ingresó ilegalmente a Paraguay, lo que impidió que la Dirección de Migraciones de ese país procediera con una deportación inmediata.

Debido a que contaba con una ficha roja de Interpol, México solicitó formalmente la orden de captura con fines de extradición, por lo que se informó que “actualmente continúan las gestiones necesarias para poder llevar a cabo su traslado a México y continuar su proceso jurídico”, puntualizaron las autoridades.

Según el especialista en seguridad, David Saucedo, la detención no fue resultado de una investigación interna, sino de la presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos. “Los norteamericanos ya no estaban conformes sólo con la captura de capos o con decomisos de droga; identificaron que la estructura político-policial que los respaldaba seguía intacta y exigieron resultados”, explicó.

Desde el punto de vista de Saucedo, Washington busca el desmantelamiento de redes completas de protección a grupos criminales y no únicamente golpes aislados. En ese marco, el especialista en seguridad consideró que el caso de Bermúdez responde a una nueva lógica binacional: desarticular la simbiosis entre narco, políticos y mandos de seguridad. No obstante, matizó que, aunque la detención debilita a la organización delictiva conocida como La Barredora, “el cártel se mantiene vigente” y es”capaz de reemplazar liderazgos”.

EL FACTOR PARAGUAY. El consultor en inteligencia Abraham Serrano destacó que la localización de Bermúdez en Paraguay confirma la eficacia de la cooperación internacional, pero también revela vulnerabilidades.

“La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina sigue siendo un punto neurálgico donde el crimen organizado opera con facilidad”, explicó. Según el especialista, el exfuncionario ingresó por Brasil y aprovechó la red criminal en esa zona para evadir la justicia.

Abraham Serrano subrayó que en la extradición debe observarse un detalle crucial: “México sólo podrá juzgar a Bermúdez por los delitos que formen parte de la solicitud inicial. Si surgen nuevas acusaciones, será necesario pedir a Paraguay una ampliación de la extradición, pues de lo contrario no podrán procesarlo por esos cargos”.

TRAYECTORIA EN CARGOS. De acuerdo con el especialista Abraham Serrano, Bermúdez desarrolló su carrera dentro del aparato de seguridad tabasqueño: fue director del Centro de Readaptación Social, subsecretario de Seguridad y encargado del despacho de la Fiscalía General del estado, hasta llegar al secretario de Seguridad Pública.

Sin embargo, especialistas subrayan que ya desde 1999 existían sospechas de vínculos con el crimen organizado, además de un posible arresto en el 2006 por la ejecución de un ganadero.

Serrano recordó que los controles de confianza no detectaron anomalías o se hicieron excepciones, lo que permitió que Bermúdez ascendiera en la administración pública. “Hubo deficiencias y negligencias en los exámenes; incluso, se constituyeron empresas de seguridad privada y de construcción, lo que debió encender alertas”, afirmó.

Los expertos coincidieron en que la detención de Bermúdez Requena genera incertidumbre sobre el futuro de organización criminal La Barredora. Para el experto en seguridad Javier Oliva, la organización prácticamente ha sido desmantelada tras la captura de funcionarios clave. “Es la primera vez que se detiene a un secretario de Seguridad Pública en funciones pasadas; este hecho pone en evidencia hasta dónde se infiltró el crimen en el aparato estatal”, subrayó.

En tanto Javier Oliva apuntó que, a diferencia de otros casos como el de la fiscalía de Nayarit, aquí se trata de un mando operativo estatal al frente de la seguridad, lo que agrava la situación. En su opinión, la organización podría ya no sobrevivir como cártel articulado.

En contraste, David Saucedo matizó que, si bien la detención debilita la estructura, no implica su desaparición: “Durante el tiempo en que estuvo prófugo, la organización subsistió; es reemplazable”, explicó.

Por su parte, Abraham Serrano advirtió que con la detención podría producirse un reacomodo violento en la región, pues “todas las organizaciones criminales sobreviven gracias a sus vínculos con algún gobierno”.