Colectivos protestarán contra la gentrificación en pleno 15 de septiembre

Este 15 se septiembre se celebrará el Grito de Independencia en el corazón de la Capital. El Zócalo de la Ciudad de México se pintará de verde blanco y rojo, mientras las personas disfrutan de conciertos gratuitos antes de presenciar el primer Grito de Independencia de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, en medio de la celebración de las Fiestas Patrias 2025, se esperan al menos dos movilizaciones sociales para manifestarse en contra de la gentrificación que se ha desatado en la ciudad.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México(SSC-CDMX), se darán dos eventos en contra de la gentrificación.

Carteles de manifestaciones anti-gentrificación CDMX ı Foto: Cuarto Oscuro

El Frente Anti-gentrificación CDMX se movilizará en el Hemiciclo a Juárez de la delegación Cuauhtémoc durante el día. La demanda del evento “Pijamada Post Grito” gira en torno a la intención de resguardar y asegurar la permanencia del Antimonumento por Palestina, previo y durante el Desfile Cívico Militar que se dará el 16 de septiembre.

Durante esta movilización estarán presentes el Centro de Estudios Anticomunistas y el Frente Nacional por las 40 Horas. Se estima que arriben alrededor de 45 personas durante todo el día.

La movilización Ciudadanos en contra de la gentrificación se dará a las 16:00 horas en la Plaza de la Constitución frente a Palacio Nacional, misma en la que se llevará a cabo el Grito de Independencia.

Esta protesta se dará en torno a muchos temas que aquejan a la sociedad mexicana, como lo son el aumento de impuestos, la deuda nacional, desapariciones forzadas, feminicidios, ecocidios y el colapso del sistema de salud.

Se estima que lleguen unas 80 personas, entre los asistentes podrían encontrarse organizaciones civiles y colectivos.

Manifestación anti-gentrificación en Ciudad de México ı Foto: Cuarto Oscuro

La gentrificación en la Ciudad de México y otros estados

Las manifestaciones en contra de la gentrificación que se está dando en la Ciudad de México comenzaron a hacerse visibles desde julio, pues los capitalinos externaron su disgusto y preocupación ante el aumento de costo en las rentas de las viviendas, esto después de que la llegada de extranjeros que deciden asentarse en el país desplazara a los capitalinos de algunas alcaldías.

Además de repercutir en el costo de la vivienda, también se dió un aumento en otras cosas como lo son servicios, productos, comida, y algunos restaurantes.

De igual manera, en redes sociales los residentes de otros estados también manifestaron tener el mismo problema con la presencia de gentrificación en sus localidades, tal es el caso de San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, entre otros.