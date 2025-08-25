Cuidados, gentrificación y reforma electoral: prioridades de bancada de Morena en CDMX

Las y los diputados de la alianza oficialista, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se reunieron para definir las prioridades de la agenda del siguiente periodo legislativo en la Ciudad de México: sistema de cuidados, gentrificación y reforma electoral.

Durante el evento, realizado a puertas cerradas en el lujoso Hotel Hilton, participaron la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quienes salieron del lugar sin dar comentarios a la prensa.

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

No vinieron a “dar línea”, asegura Morena en CDMX

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Xóchitl Bravo, aseguró que ni Clara Brugada ni Alcalde Luján asistieron a “darles línea”, sino a discutir trabajos en conjunto.

“No nos vinieron a dar línea, venimos a platicar sobre la construcción de lo que sigue en conjunto, en colectivo” aseguró la diputada del Distrito 14 de la Ciudad de México.

Ley del Sistema Público de Cuidados, gentrificación y reforma electoral, prioridades

Dentro de la cartera de temas legislativos que abordará la bancada durante el próximo periodo, que comienza el 1 de septiembre, destaca la Ley para la implementación de un Sistema Público de Cuidados.

La iniciativa estará a cargo de las diputadas Cecilia Vadillo Obregón, de Morena, y Víctor Gabriel Varela López, del Partido Verde; además de coordinadores de las comisiones de Igualdad de Género y de Inclusión y Bienestar Social.

“Arrancaremos los foros del Sistema de Cuidados que encabezará la diputada Ceci Vadillo y el diputado Varela”, anunció Xóchitl Bravo.

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: congresocdmx.gob.mx

La líder de la bancada también destacó que como prioridad está el combate a la gentrificación, el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y vivienda justa. “Son una deuda que se tiene con la gente de la ciudad”, comentó.

Dichas iniciativas estarán a cargo de Paulo Emilio García y Brenda Ruiz Aguilar, de Morena.

Bravo anunció también que otra prioridad del Congreso capitalino será revisar la propuesta de reforma electoral que plantea la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Otros temas de la agenda legislativa son modificaciones a la ley de participación ciudadana, a cargo de Fernando Zarate Salgado, y foros para una Ley de Movilidad, encabezados por Miguel Ángel Macedo Escartín, ambos legisladores de Morena.

cehr