Gobierno de Nuevo León clausura Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina por presunto asesinato de perros

En el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, está localizado un Centro de Bienestar Animal. Estos centros están encargados de cuidar a perros y gatos que se encuentran en situación de calle.

De acuerdo con reportes realizados por medio de redes sociales, el alcalde, Jesús Nava, presuntamente dio la indicación de reducir el presupuesto de este Centro del Bienestar, por lo que se optó por sacrificar a más de 70 perros.

Por medio de Facebook,el activista animalista, Alexis Ventura, compartió fotografías y videos el pasado 12 de septiembre en las que evidenció las malas condiciones en las que se encontraban los caninos.

TE RECOMENDAMOS: Caso de exsecretario de Seguridad de Tabasco Captura reaviva debate sobre la narcoinfiltración

Conforme a lo publicado por el activista, el alcalde presuntamente daría la orden de dejar de alimentar a los perritos refugiados en el Centro de Bienestar Animal, para posteriormente sacrificarlos.

División Ambiental en el Centro de Bienestar Animal Santa Catarina ı Foto: Redes sociales | Especial

Señaló por medio de una transmisión en vivo que algunas personas y páginas que comenzaron a hacer difusión de la información posteriormente recibieron amenazas. Durante la misma transmisión, intentó ingresar al recinto y señaló que el acceso estaba bloqueado para personas y medios de comunicación.

Presuntamente, el personal del centro recibía indicaciones por parte del alcalde cuando eran días de lluvia, los obligaban a deshacerse de los perritos en el arroyo más cercano. Presuntamente la orden del alcalde era clara, no se comprara más alimento para animales, déjenlos sin comer y desvívanlos o los corro de aquí. Alexis Ventura



Captura de pantalla de la denuncia en redes sociales por maltrato animal ı Foto: Redes sociales

A su vez, el mismo 12 de septiembre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió mediante redes sociales que se encontraba indignado por el caso del presunto maltrato y asesinato de 70 perros en Santa Catarina.

Puntualizó que se realizó la notificaciones a la División Ambiental para poder aplicar las sanciones correspondientes a quienes resultaran responsables de este acto.

Clausuran el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, el 14 de septiembre la División Ambiental procedió con la querella penal para poder iniciar la investigación por los hechos señalados en redes sociales solo maltrato animal en el Centro de Bienestar Santa Catalina.

Quien comete un delito ambiental o contra animales, vamos a ir con todo y de la manera más exhaustiva y fuerte a castigarlos. Somos el lado amable del gobierno, donde rescatamos, donde adoptamos, donde cuidamos; pero también somos el lado rudo que defiende a quien no se puede defender gobernador de Nuevo León, Samuel García



Aseguró que quienes comentan delitos en contra de animales, quienes son seres sintientes y están protegidos por el gobierno, irán a la cárcel.

Hoy la nueva División Ambiental procedió con la querella penal para iniciar la investigación por los hechos que presuntamente constituyen el delito de maltrato animal en el Centro de Bienestar Animal del Municipio de Santa Catarina.



Lo dijimos hace unos días y lo vuelvo a decir:… pic.twitter.com/jdhuDWt9UF — Samuel García (@samuel_garcias) September 14, 2025

Mediante un comunicado publicado por el gobierno de Nuevo León, se informó de la clausura temporal de este centro.

Además, se detalló que los 79 ejemplares que se encontraban en el sitio presentaban signos de desnutrición visible, no contaban con la limpieza adecuada en las áreas de estancia ni con atención veterinaria.

Asimismo, señalaron que se interpondrá la querella correspondiente para que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales continué con la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados.