Hernán Bermúdez pretendía instalar red criminal en Paraguay, asegura Jalil Rachid.

Jalil Rachid en conferencia sobre el caso de Hernán Bermúdez

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido el pasado viernes en una residencia ubicada en un exclusivo fraccionamiento situado en Mariano Roque Alonso, ciudad ubicada en el departamento Central de Paraguay.

De acuerdo con recientes declaraciones del ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, “El Comandante H”, quien presuntamente es líder del grupo criminal “La Barredora”, tenía las intenciones de instaurar una red criminal en Paraguay, tal y como sucedió en Tabasco.

Informó que se siguen dando nuevas aristas desde que se comenzó con el proceso judicial de Hernán Bermúdez, a pesar de que este se negara a la extradición.

Casa en la que Hernán Bermúdez fue detenido ı Foto: Especial

Además, señaló que un sobrino de “El Abuelo” ya se había instalado en el país meses atrás, y posteriormente fue detenido, por lo que posiblemente esto influyó en la decisión de haber elegido Paraguay.

Meses atrás, un sobrino suyo ya había sido detenido en Paraguay. Por todo esto, creemos que pretendía instalar una red criminal en nuestro país Jalil Rachid, ministro de la Senad



Señaló que, junto con el Gobierno de México, están coordinando trabajo para obtener resultados óptimos en el caso del presunto intento de instaurar una banda delictiva en el país.

Precisó que el 5 de marzo desde México lograron identificar movimientos bancarios de Bermúdez, por lo que pudieron detectar que se encontraba ubicado en Paraguay

A partir de ese momento es que se comparten algunas informaciones con la Secretaría Nacional de Inteligencia. Como consecuencia de eso, coordinamos todos los trabajos acá en Paraguay y, sin dar mucho detalle de lo que estamos haciendo, tenemos la información con mayor precisión Jalil Rachid, ministro de la Senad



El ingreso de Hernán Bermudez a Paraguay fue ilegal

Durante la conferencia de prensa también puntualizó que el ingreso del exsecretario de Seguridad a su país fue de manera ilegal.

Precisó que, la esposa de Hernán Bermúdez sí ingresó de manera legal al país, lo que le permitió regularizar la estadía de el “Comandande H” en el país.

Reiteró que el ingreso de Requena fue clantestino, pues primero ingresó a Panamá, luego a Brasil y por ese país ingresó de manera ilegal a Paraguay, donde permaneció oculto pues no salía de la vivienda en donde se encontraba escondido.

El titular de la Senad señaló que, durante una fase operativa, la institución dio seguimiento a Bermúdez por su presunta vinculación con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aseguró que, debido a los antecedentes de Gerardo Bermúdez, se puede suponer que eventualmente podría tratar de instaurar una red para cometer actos delictivos vinculados con el crimen organizado.

CAPTURA DE ALIAS "COMANDANTE H" | Hernán Bermúdez pretendía instalar una red criminal en nuestro país, según titular de la SENAD



📍 Jalil Rachid señaló en conferencia de prensa que Bermúdez, se opuso al trámite extradición. Además, detalló que su ingreso al país se dio de forma… pic.twitter.com/bwTeIMU8yJ — Radio 780 AM (@780AM) September 15, 2025