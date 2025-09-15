Inicia registro de Beca Rita Cetina durante Fiestas Patrias: Esto es lo que necesitas

Se abrió el registro para la Beca Rita Cetina en plena celebración del Grito de La Independencia. Pero mantente tranquilo, puedes disfrutar de las Fiestas Patrias sin problema, ya que el periodo de inscripciones es del 15 al 30 de septiembre.

Este programa social está dirigido a estudiantes que necesiten apoyo económico para comprar materiales escolares, uniformes, pasajes, o cualquier cosa que requieran para continuar estudiando.

De acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, los beneficiarios recibirán un apoyo económico equivalente a mil 900 pesos, mismos que serán depositados de manera directa en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Una vez que hayas concluido tu registro para la Beca Rita Cetina se validarán los datos que se hayan proporcionado. Después de esto, recibirás una notificación para que puedan entregarte una tarjeta del Banco del Bienestar para que puedas recibir los depósitos de manera bimestral.

¿Por qué no puedo inscribirme a la Beca Rita Cetina?

Durante el periodo de registro del 15 al 30 de septiembre los estudiantes de preescolar y primaria no podrán ser registrados para ser beneficiarios, pues durante esta fecha solamente los alumnos inscritos en secundaria podrán inscribirse.

Para que los alumnos de educación preescolar y primaria puedan ser acreedores de esta beca deberán esperar hasta la segunda fecha de registro, que será a inicios del 2026.

Fechas de registro Beca Rita Cetina septiembre 2025 ı Foto: Especial

¿Qué necesito para registrarme a la Beca Rita Cetina?

Para poder realizar tu registro necesitas contar con los siguientes documentos:

CURP del estudiande

CURP del tutor

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

El registro se realizará en línea a través de la página web oficial de la beca.

¡Mañana inicia el periodo de registro a la Beca #RitaCetina para que estudiantes de secundaria!



Solo se necesitan 2 cosas:



✅Calma, porque tendrás del 15 al 30 de septiembre para hacer las solicitudes.



✅Y… revisar que los requisitos de aquí abajo esten completos. ⬇️ pic.twitter.com/erAd905Wvk — BecasBenito (@BecasBenito) September 15, 2025

La Clave del Centro de Trabajo (CCT) es un código alfanumérico que tiene un total de diez caracteres con los que se identifica de manera oficial a cada una de las escuelas del país.

En caso de haber cargado mal alguno de los documentos requeridos para ser acreedor de este beneficio podrás volverlos a subir siempre y cuando la plataforma se encuentre abierta.

El nombre de este programa social fue asignado en honor a Rita Rosaura Cetina Gutiérrez, quien además de ser maestra, también fue una escritora feminista yucateca que impulsó la educación de las mujeres en México.