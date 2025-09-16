DEA ofrece 5 mdd de recompensa por ‘El Ruso’, narcotraficante vinculado al Cártel de Sinaloa

La DEA (Administración del Control de Drogas) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciaron que ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la detención y condena del narcotraficante Juan José Ponce Félix, mejor conocido como “El Ruso”, vinculado al Cártel de Sinaloa.

En un comunicado las dos instituciones informaron de esta acción con el fin de dar más rápido con el paradero de este criminal que se se cree que entre sus actividades ilícitas están secuestro, tráfico de personas, tortura y asesinato para promover los intereses del Cártel de Sinaloa, que Estados Unidos designó en febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera.

¿Quién es El Ruso del Cártel de Sinaloa?

De acuerdo con la información proporcionada por al misma DEA Juan José Ponce Félix es líder de un grupo que controla el corredor del narcotráfico de Mexicali y una facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael Zambada, conocido como ”El Mayo". Se cree que su organización es responsable de distribuir millones de dólares en fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína desde México a Estados Unidos.

También la organización antidroga afirma que se cree que la ruptura de los lazos entre “Los Rusos” y la facción rival del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” ha provocado un aumento de la violencia de los cárteles en México.

Piden recompensa por El Ruso del Cártel de Sinaloa ı Foto: Especial

La organización de Ponce Félix gestiona directamente la distribución de millones de dólares en narcóticos, en particular cocaína, fentanilo, metanfetamina y heroína, desde México a Estados Unidos, así como el envío de las ganancias de la venta de estas drogas a México. El gobierno alega además que Ponce Félix está involucrado en el tráfico de armas de fuego, afirmó la DEA.

Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Ponce Félix también está involucrado en tramas de corrupción pública con varios miembros del gobierno, la policía y el ejército en México, pagando sobornos de más de un millón de dólares al mes para mantener su empresa de distribución de drogas, señala el mismo comunicado en el que se dio a conocer la recompensa para atrapar a este líder criminal.

Los agentes de la DEA que están detrás de él afirman que el sujeto es despiadado y que ha aterrorizado a comunidades de México y Estados Unidos. Sin embargo, afirman que esta medida de la recompensa subraya el enfoque del gobierno de Estados Unidos y su compromiso para acabar con los cárteles.