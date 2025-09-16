Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por sismos en México

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos ante posibles sismos, y los exhortó a tomar precauciones durante su estancia en el país, al mencionar que los movimientos telúricos “pueden ocurrir en cualquier momento”.

La representación diplomática recomendó a viajeros estadounidenses registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP), para recibir alertas de seguridad y clima directamente en sus dispositivos.

“¡Prepárate! Los temblores en México pueden suceder en cualquier momento” , enfatizó a través de la red social X.

La embajada también compartió un enlace de WhatsApp para que ciudadanos estadounidenses reciban actualizaciones de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México.

El mensaje de la embajada busca promover la preparación ante la constante actividad sísmica en el país, especialmente en el mes de septiembre, cargado de conmemoraciones por desastres pasados.

Aunque diariamente se registran diversos sismos en México, la mayoría son de baja magnitud; sin embargo, históricamente se han registrado terremotos de gran intensidad en regiones como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

¿Cuándo es el segundo Simulacro Nacional en 2025?

Como sucede cada año, para hacer frente a situaciones de emergencia en caso de sismo, el próximo viernes 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional de 2025.

El primero tuvo lugar el pasado 29 de abril, cuando se puso a prueba el sistema de alertamiento a través de teléfonos celulares, mediante mensajes de texto y notificaciones sonoras que alcanzaron al 90 por ciento de los dispositivos en la Ciudad de México y su zona conurbada.

En esta ocasión, la hipótesis será un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, perceptible en 12 entidades.

Hipótesis del segundo Simulacro Nacional 2025. ı Foto: preparados.gob.mx

No obstante, la hipótesis puede variar en estados y municipios que no están expuestos a efectos de la actividad sísmica en el país.

Durante el ejercicio, la alerta sísmica se activará en la Ciudad de México y en los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, a través de 14 mil 491 altavoces, cobertura alcanzada en el simulacro anterior.

