Gana el pueblo y se honra a migrantes con el sorteo ‘México con M de Migrante’

En el marco de las fiestas patrias, la Lotería Nacional celebró el Sorteo “México con M de Migrante”, un acto de reconocimiento y esperanza que se realiza gracias a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dispuso que este sorteo tuviera como causa rendir homenaje a aquellos héroes y heroínas que, con el corazón dividido entre dos tierras, construyen con esfuerzo el México que llevan dentro.

El Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante” se consolida como el más vendido del año, superando en un 125 al sorteo Magno anterior, del 10 de mayo. Este resultado no sólo lo convierte en el sorteo más exitoso del año, sino que muestra un incremento del 132 por ciento respecto a su sorteo homólogo del año pasado, el número 291, y un notable 241por ciento en comparación con el mismo sorteo de 2023, el número 278), lo que refleja la solidez de la fuerza de ventas de la institución, una estrategia de comercialización innovadora que visitó el territorio con activaciones y promociones cercanas que derivaron en la confianza del pueblo en la institución y el impulso de un sorteo con causa que unió a México a ambos lados de la frontera.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, unieron a las dos instituciones más antiguas del país en un acto sin precedentes. Juntas, dieron el campanazo del sorteo que simboliza un puente de solidaridad que cruza fronteras, entregando no solo premios, sino un poderoso mensaje de reconocimiento a una comunidad que, desde lejos, sigue cantando: “¡México, lindo y querido!”.

TE RECOMENDAMOS: Piden tomar precauciones Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por sismos en México

Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, y Violeta Abreu González, directora de Correos de México. ı Foto: Cortesía

Previo al campanazo inicial del sorteo, el Colectivo Legado de Grandeza interpretó el Himno Migrante, una pieza que fue emblema del Gran Sorteo Especial y que inspiró los 10 diseños de los billetes conmemorativos, y por su apoyo la titular de Lotería Nacional agradeció de manera muy especial “por ser un aliado fundamental de este sorteo”.

“Hoy México late a ambos lados de la frontera. Hoy celebramos a quienes nunca dejaron de ser parte de esta patria, aunque la vida los haya llevado lejos. Este sorteo es para ellas y ellos, migrantes que son heroínas y héroes de nuestra nación” Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional



La directora Olivia Salomón subrayó que el primer sorteo con una causa específica de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realiza en honor a las hermanas y hermanos migrantes, como un abrazo que cruza fronteras, un acto de justicia y una memoria que se honra como parte de la grandeza de México.

Asimismo, manifestó que por la naturaleza de este homenaje era necesario construirlo cerca de la gente, por ello, el Gran Sorteo Especial No. 303 no se quedó tras un escritorio y salió al territorio, a las calles, a las plazas, a las fronteras y enfatizó que en cada sitio se sumaron aliados, “familias que compartieron su orgullo y los tres órdenes de gobierno que abrazaron con convicción esta causa nacional”.

La directora Olivia Salomón destacó que las y los vendedores de billetes realizaron un gran trabajo con este sorteo, llevando el mensaje hasta millones de hogares: “Con su esfuerzo incansable demostraron que la Lotería Nacional vive en el territorio, que su fuerza está en la gente y que este sorteo histórico pertenece a todo México”, dijo.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional. ı Foto: Cortesía

Además, la titular de Lotería Nacional recordó que por instrucción de la Presidenta, el propósito del sorteo es que los recursos obtenidos, después del pago de premios, se destinen a fortalecer la atención y protección consular en Estados Unidos, para acompañar a la comunidad migrante en estos tiempos de retos e incertidumbre. “Hoy, cada número será más que un anuncio: será un canto de esperanza, de fortuna y de confianza en México”.

Por su parte, la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, destacó que con este sorteo se reconoce el esfuerzo de quienes han cruzado fronteras, llevando consigo sus raíces, tradiciones, cultura y legado de grandeza a otras naciones.

“Nos sentimos muy emocionados porque con este momento, dos instituciones hermanas Lotería Nacional y Correos de México, damos el mensaje de que la fuerza de este gran país está en su arraigo, en sus tradiciones, en su cultura. Y también en el servicio a las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro país” Violeta Abreu González, directora de Correos de México



Refirió que, en ese camino, Correos de México ha sido aliado de quienes dejaron su tierra, porque detrás de las cartas y mensajes hay un lazo de amor y esperanza, ya sea en una madre que aguarda en su comunidad al cartero, un hijo que del otro lado de la frontera extraña su patria y lo dice por escrito, o una familia que permanece unida gracias a un sobre que cruza territorios.

Por ello, continuó, con este sorteo se celebra la fuerza de nuestra identidad nacional, se acortan distancias y se acercan los corazones de cada mexicano que está fuera de nuestro país.

Resultados del Sorteo del 15 de septiembre “México con M de Migrante”

Olivia Salomón señaló que esta noche del 15 de septiembre se marca la historia con el Grito de Independencia de la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Su Grito, esta noche, es también un homenaje a las mujeres que transforman la historia todos los días, y un compromiso de la Cuarta Transformación que se escribe también con justicia e igualdad para todas y todos. Porque México se escribe con M de Mujer y con M de Migrante”, puntualizó.

El Gran Sorteo Especial No. 303 contó con un valor acumulado de más de 424 mdp. El Premio Mayor de 255 millones de pesos dividido en 10 premios tiene los siguientes números ganadores:

El primer premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 2594818

El segundo premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 2924858

El tercer premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 0039601

El cuarto premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 1344044

El quinto premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 2884475

El sexto premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 2295106

El séptimo premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 1633037

El octavo premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 2157390

El noveno premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 3848685

El décimo premio de 25.5 millones de pesos corresponde al billete No. 2023405

Los reintegros correspondieron a la terminación en número 40.

La lista completa con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/Mascarillas/ListasPremios. Además, puedes ver la repetición del sorteo a continuación:

cehr