Hacemos historia con el Grito de Independencia, porque llegamos todas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum es la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la ceremonia por el 215 Aniversario del Grito de Independencia que encabezó la noche del lunes fue un evento que hizo “historia”, pues, siendo ella la primera mujer en dirigir este evento, enfatizó el rol que otras mujeres han ejercido para construir la identidad nacional.

A través de una publicación en X, la mandataria federal compartió un video con el recuento de la ceremonia por el Grito de Independencia que encabezó el lunes, donde se recupera su llegada al balcón del Palacio Nacional, sus principales arengas y las reacciones de las personas que se congregaron en la Plaza de la Constitución para celebrar.

"Hacemos historia porque llegamos todas", asegura Claudia Sheinbaum. ı Foto: Presidencia

En un mensaje que acompañó el video, la presidenta escribió un mensaje donde enfatizó el carácter histórico de esta ceremonia.

“En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, hacemos historia porque llegamos todas: Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, las heroínas anónimas y las mujeres indígenas. ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!”, escribió Sheinbaum Pardo en X.

En el 215 Aniversario del Grito de Independencia, hacemos historia porque llegamos todas: Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, las heroínas anónimas y las mujeres indígenas. ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!… pic.twitter.com/6mxYXOAu2s — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

Anoche, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su primera ceremonia por el Aniversario del Grito de la Independencia, lo cual marcó un día relevante para la historia nacional, al ser la primera vez que un evento de este tipo es encabezado por una mujer.

Así, Sheinbaum Pardo dedicó arengas especialmente a las heroínas de la patria, mujeres indígenas y las y los migrantes connacionales. También a las heroínas anónimas de la historia de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 215 Aniversario del Grito de Dolores. ı Foto: Presidencia

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum y otros representantes del Gobierno federal encabezarán el desfile militar por el aniversario del inicio de la Independencia de México. El mismo ocurrirá en las calles del Centro Histórico de la capital mexicana a las 10:00 horas.

Arengas de la Presidenta de México en su primer Grito de Independencia

¡Mexicanas, mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina, la capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

