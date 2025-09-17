Por instrucciones de Trump, recibimos la custodia de Caro Quintero desde México: Pam Bondi

Por orden de Trump, recibimos la custodia de Caro Quintero desde México: Pam Bondi.

México entregó al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero “por instrucciones” del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, escribió la funcionaria estadounidense en la red social X.

Enrique “Kiki” Camarena murió el 9 de febrero de 1985 a manos de Rafael Caro Quintero, quien era líder del Cártel de Guadalajara. Hoy su hijo se desempeña como juez en California.

Sobre ese acontecimiento, Pam Bondi afirmó que “’Kiki’ fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles”.

“Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, agregó en la publicación realizada en redes sociales.