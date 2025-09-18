Macrosimulacro 2025: Cuáles son las señales de protección civil y qué significan

Cuáles son las señales de protección civil y que significan

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, los colores, formas y símbolos que se utilizan en las señales y avisos de protección civil funcionan para garantizar la seguridad nacional.

Estas señales de Protección Civil son elementos gráficos que informan a las personas sobre guías de evacuación, advertencias ante posibles peligros, y también incluyen algunas instrucciones de emergencia.

Regularmente podemos encontrar señales de protección civil de color rojo, verde, amarillo, azul y blanco con letras negras. Cada uno de estos colores advierte sobre distintas situaciones.

TE RECOMENDAMOS: Encuentro entre líderes Sheinbaum y Mark Carney intercambian regalos en encuentro en Palacio Nacional

Rojo : Regularmente indican algún tipo de peligro o una prohibición. Este color funciona para llamar la atención de manera inmediata. También se utiliza para indicar la localización de un extintor, un hidrante, la ubicación de una alarma o la ubicación de un teléfono de emergencia.

Verde : Este color es utilizado para indicar zonas seguras como salidas de emergencia, rutas de evacuación, escaleras de emergencia y puntos de reunión seguros.

Amarillo : Significa precaución . Es utilizado para distintos riesgos como áreas de trabajo peligroso, zonas de alto voltaje, sustancias tóxicas o corrosivas, materiales inflamables, y riesgos biológicos.

Azul : Sirven para orientar sobre alguna ubicación de servicios médicos, sanitarios, teléfonos públicos, uso exclusivo para discapacitados, puesto de vigilancia, y primeros auxilios.

Blancas con letras negras: Dan indicaciones específicas tales como obedecer señales, conducir en camino de luces, entrada y salida de camiones, etc.

Señales de Protección Civil ı Foto: Especial

¿Cuáles son las señales de protección civil durante el macrosimulacro 2025?

Existen señales de Protección Civil específicas para ayudarnos en caso de un sismo o macrosismo, las más comunes son las que indican las salidas de emergencia, las zonas menores de riesgo, los puntos de reunión seguros y la ubicación de un botiquín de primeros auxilios.

Las mencionadas anteriormente tienen color verde. Pero, además de estas, es muy importante ubicar si no te encuentras en una zona de derrumbe o desprendimiento. Regularmente estas señales son de color amarillo, o un triángulo blanco con contorno rojo con un auto debajo de una montaña que tiene algunas rocas desprendiéndose.

En este macrosimulacro 2025 debes ubicar el punto de reunión seguro en el espacio que estés, este debe estar siempre alejado de objetos que puedan caerse durante el sismo. Está señalado con un letrero verde que tiene un círculo señalado con flechas.

De igual manera, es muy importante que ubiques todas las salidas y escaleras de emergencias, y asegurarte que estas no se encuentran bloqueadas.

Participar en el macrosimulacro 2025 te funcionará para saber qué hacer en caso de que ocurra un sismo si estás en tu lugar de trabajo, escuela, parque o transporte público.

Recuerda siempre seguir las instrucciones de seguridad que te den las autoridades correspondientes y las brigadas de Protección Civil.