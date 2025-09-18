PRI en el Senado se queda sin comisión de Marina; ajuste responde a proporcionalidad: Adán Augusto

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Adán Augusto López Hernández, confirmó que su bancada asumió la presidencia de la Comisión de Marina con el senador Carlos Lomelí Bolaños, la cual hasta ahora estaba en manos del PRI. El ajuste responde, dijo, al cambio de proporcionalidad de los grupos parlamentarios luego de la salida de Néstor Camarillo del PRI y su incorporación a Movimiento Ciudadano.

“Lo digo claramente, el grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de Mesa Directiva en virtud de que cambió la proporcionalidad, es la misma razón por la que perdieron una vicepresidencia que hasta el período pasado sostuvieron, se va reduciendo en términos de proporcionalidad los espacios que le corresponden a cada quien”, declaró.

Este cambio se da en medio de las acusaciones a integrantes de la Marina quienes formaron una red de huachicol fiscal. De acuerdo con López Hernández, la reasignación estaba vinculada a tensiones políticas con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, el morenista lo negó y subrayó que se trató únicamente de un ajuste numérico: “No fue intencional que fuera la Comisión de Marina, para nada”, aclaró.

El senador Alejandro Moreno, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Marina en la que aseguró que su salida de ese cargo obedeció a “causas políticas” y no a razones técnicas o de desempeño legislativo.

“Y este no es un tema de proporcionalidad o es un tema de espacio, este es un tema político y hay que decirlo porque les duele y que no va a pasar absolutamente nada porque la posición del PRI será la misma, seguiremos hablando con firmeza, con energía y con categoría, con una presidencia de una comisión o no, ese no es el tema”, expuso.

Asimismo dijo que “el tema que ha quedado claro es que ya vimos que les dolió y agrietó la 4T, porque estos cínicos y corruptos sinvergüenzas no sólo ya los conoce el pueblo de México, lo están viendo en todo el país, la corrupción está en todo el país y los señalamientos que hemos hecho obedecen a información veraz y precisa y no sólo a los dichos, sino a los hechos. Lo he denunciado desde hace mucho tiempo”.

En paralelo, Adán Augusto informó que la Junta de Coordinación Política también acordó convertir en ordinaria la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 en favor de Movimiento Ciudadano lo que forma parte del reacomodo en el reparto de espacios legislativos.

MSL