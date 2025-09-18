Sheinbaum: AMLO y Adán Augusto pidieron destitución de Bermúdez; ya había indicios de criminalidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves que Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, en su momento, solicitaron al Gobierno de Tabasco la destitución del entonces Secretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez Requena, luego de que surgieran indicios de incumplimiento de funciones y posibles vínculos con el grupo delictivo de “La Barredora”.

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró en un par de ocasiones que el exmandatario federal fue quien instruyó que se removiera del cargo a Bermúdez Requena, hoy acusado de liderar la célula criminal ‘La Barredora’, y que se iniciara una investigación en su contra, decisión en la cual también participó López Hernández al pasar a formar parte del Gabinete federal.

“¿Cómo se pide su destitución? Por parte del presidente López Obrador a Tabasco... En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de ahí él decide salir y huir. Y después ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación. Ya para entonces el senador (Adán) ya era secretario de Gobernación. Imagínese, participaba en el gabinete y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación, el Presidente a (el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel) Merino que estaba de gobernador; Merino lo destituye. Este señor se va e inician las investigaciones”, dijo Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto López Hernández ha negado haber conocido de las prácticas criminales de quien fue su secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

