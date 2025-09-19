Carney destaca liderazgo de CSP; cierran filas por T-MEC

Por resultar conveniente para la región de Norteamérica con miras a que éste se mantenga y aumente su competitividad a nivel global, México y Canadá lanzaron el Plan de Acción Canadá-México, con el que acordaron el fortalecimiento de su relación bilateral y descartaron tener intención de aislarse del vínculo con Estados Unidos, en el marco de la próxima revisión al tratado que une a estas tres naciones y de las imposiciones arancelarias y otras acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump.

Este jueves se llevó a cabo en la Ciudad de México la primera reunión oficial entre los mandatarios de ambas naciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que acordaron potenciar la colaboración en materia comercial, laboral, ambiental, de salud y de seguridad, al reconocer que en ambos territorios hay presencia de cárteles de los dos países.

El Dato: Carney explicó que a partir de este acuerdo se buscará la consolidación de las cadenas comerciales que existen, poniendo como ejemplo la industria automotriz.

En una conferencia conjunta, tras la primera visita oficial que recibe la mandataria mexicana en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se dijo optimista y aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va a prevalecer”, ya que es lo que resulta más favorecedor para los tres países, sobre todo ante las imposiciones arancelarias estadounidenses.

“El T-MEC es muestra de ello. Por supuesto que hemos vivido circunstancias en estos meses relacionadas con los aranceles que ha definido Estados Unidos, pero una buena parte de nuestro comercio con Estados Unidos sigue siendo libre de aranceles y eso es porque es competitivo para los tres países.

“Coincido con el primer ministro en que somos la región más competitiva, que la mejor manera de competir con otras regiones del mundo es fortalecer el tratado comercial entre los tres países… Somos optimistas, aun dentro de las circunstancias, dado el comercio que tenemos entre los tres países y que además es lo que nos conviene a los tres… Somos optimistas del resultado”, dijo.

Aclaró que por ahora no habrá cambios en las visas de trabajo para mexicanos en Canadá y se analizará si es posible ampliarlas, pero mientras tanto se mantendrán como están, en respeto a la política canadiense. En lo comercial, remarcó que el objetivo es fortalecer las economías de cada país por medio de mayores inversiones en distintas áreas.

“Vamos a mejorar los sectores económicos, relaciones internacionales, de finanzas, el medio ambiente, la seguridad pública y la sanidad. Esto significa una colaboración más estrecha con resultados más rápidos en los sectores prioritarios para hacer que nuestras economías sigan creciendo. Hemos anclado esta alianza en cuatro pilares: la prosperidad, la seguridad, la inclusividad y la sostenibilidad.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que hay compromiso de ambas partes por mantener el T-MEC y, para ello, se busca utilizar el tratado de “manera más eficaz”, ante los actuales tiempos que se enfrentan.

“Que podamos utilizar este tratado de manera más eficaz. Canadá y México se complementan en sus fortalezas y permanecemos unidos de manera fuerte en una época de crisis. Hacemos todo lo posible para aliarnos y luchar contra la crisis del fentanilo”, declaró en su mensaje inicial.

Enfatizó que entre los acuerdos está el de trabajar por la seguridad en ambos territorios frente a “desafíos conjuntos” como el crimen organizado transnacional, la trata y el tráfico de personas.

Además, afirmó que en los dos países se registra presencia criminal del otro y ante ello el acuerdo es mantener la cooperación para lograr que los responsables enfrenten la justicia.

“Quisiera comenzar diciendo que, respecto al crimen transnacional, el crimen organizado, las pandillas y los cárteles, he de decir que sí, hay cárteles de un país en otro, pero también viceversa del otro. Hay pandillas canadienses que operan en México. Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación, tenemos cooperación policial y de seguimiento y vigilancia para asegurarnos de que estas personas sean llevadas a la justicia, independientemente de dónde se encuentren, en Canadá, México o Estados Unidos”, declaró.

Además, apuntó que también habrá de comenzar a reforzar la ciberseguridad, sobre lo cual Sheinbaum Pardo remarcó que hay un interés de México por conocer cómo enfrentar esta problemática.

A pregunta expresa sobre si México y Canadá se comprometen a “no tirar el uno al otro” ante la “intención de Trump de dividirlos”, el canadiense subrayó que los tres países reconocen al T-MEC como la fortaleza regional que ahora se buscará mejorar.