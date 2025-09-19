Diputados del PRI lamentan muerte de Julieta Fierro

Las y los diputados federales del PRI expresaron su más profundo pesar por el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman, destacada divulgadora científica, astrónoma y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para los legisladores priistas, la vida y obra de la investigadora, “es un ejemplo de entrega al conocimiento, a la ciencia y a la educación”, dijeron.

La astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman falleció este viernes 19 de septiembre de 2025 a los 77 años.

A su vez, en sus redes sociales, el coordinador parlamentario Rubén Moreira Valdez lamentó el fallecimiento de la astrónoma. “México ha perdido a una de sus mejores hijas”, subrayó, para luego asegurar que “hay una estrella más en el firmamento”.

Cabe destacar que Julieta Fierro fue pionera en acercar la astronomía y la ciencia a la sociedad, siempre con un espíritu generoso y un compromiso inquebrantable con la divulgación del saber. Además, fue autora de más de 40 libros y su labor se centró en emocionar al público con la ciencia, especialmente a los niños.

Entre otros cargos fue miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Astronómica del Pacifico y presidenta de la sociedad mexicana de museos de ciencia, y recibió premios como Divulgación de la Ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el Nacional de Divulgación de la Ciencia 1992.

Rubén Moreira y los integrantes de la bancada tricolor expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos, seres queridos y compañeros de trabajo en la UNAM.

Asimismo, Julieta Fierro Gossman deja un legado invaluable en la ciencia y la divulgación en México. Su pasión por el conocimiento y su compromiso por compartirlo con el mundo seguirán inspirando a futuras generaciones de científicos y divulgadores.

Su estilo accesible y su entusiasmo por la ciencia la convirtieron en una figura querida y respetada en México y América Latina.

