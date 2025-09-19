Una torreta de patrulla en la imagen ilustrativa │ Más víctimas de delitos en último bienio de sexenio anterior

En el último bienio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el número de ciudadanos que fueron víctimas de delitos aumentó 1.41 por ciento respecto a los dos años previos, al pasar de 46 mil 749 víctimas en el periodo 2021-22, a 47 mil 458 para 2023-24, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el reporte, en 2024 la cifra de ciudadanos de 18 años y más que fueron víctimas de un delito fue de 23.1 millones, una tasa de 24 mil 135 por cada 100 mil habitantes, cifra 3.5 por ciento superior a las 23 mil 323 reportadas en el 2023, mientras que en 2022 fueron 22 mil 487, con lo que se hilaron dos años en ascenso.

El Dato: El 75% de los encuestados consideró que vivir en su entidad es inseguro. Los mayores porcentajes se dieron en Morelos (90%), Tabasco (89.8%) y Guanajuato (88.5%).

Las tasas de prevalencia por género fue de 23 mil 399 para las mujeres, lo que significó un aumento anual de 2.2 por ciento, y de 25 mil 10 para los hombres, 5.0 por ciento más que un año antes, conforme los datos publicados.

De acuerdo con la encuesta, el incremento de víctimas se reflejó en 11.4 millones de hogares, lo que representa el 29 por ciento del total en el país, con al menos un integrante afectado por la delincuencia.

En 10 entidades, de acuerdo con el Inegi, las tasas de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes superaron el promedio nacional. Las más altas se registraron en el Estado de México, con 34 mil 851, y Ciudad de México, con 30 mil 804. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 15 mil 576, y Tamaulipas, con 16 mil 537.

La encuesta también documentó que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, lo que equivale a una incidencia de 34 mil 918 por cada 100 mil habitantes, superior a los 33 mil 267 de 2023.

En promedio, cada víctima sufrió 1.4 delitos. El fraude se consolidó como la conducta más frecuente, con una tasa de siete mil 574 casos por cada 100 mil habitantes; le siguieron el robo o asalto en calle y transporte público y la extorsión. En cuanto a los delitos sexuales, la afectación fue mayor en mujeres, con una tasa de cuatro mil 160, frente a 546 en hombres, lo que implica ocho casos contra ellas por cada uno contra varones.

El impacto económico de la inseguridad alcanzó 269 mil 600 millones de pesos en 2024, equivalente a 1.7 por ciento del PIB. De ese monto, 91 mil 800 millones correspondieron a medidas preventivas, como cambio de cerraduras, puertas o ventanas, y 177 mil 800 millones a pérdidas por victimización.

En promedio, cada persona afectada reportó un costo de seis mil 226 pesos. Los robos de vehículo implicaron pérdidas de 32 mil 439 pesos y los fraudes, siete mil.

En materia de denuncia, la Envipe reveló que sólo 9.6 por ciento de los delitos se reportó ante una autoridad, cifra menor al 10.4 por ciento de 2023. De ese total, apenas 70.5 por ciento derivó en una carpeta de investigación, aunque en casi ocho de cada diez casos no hubo resolución. Así, únicamente 0.8 por ciento de los delitos cometidos en el país obtuvo una conclusión positiva para las víctimas.

Entre las principales razones para no denunciar están la percepción de pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, considerar el hecho de baja importancia o los trámites largos, además de falta de pruebas y miedo al agresor.

Finalmente, en el rubro de confianza institucional, la Marina se ubicó como la corporación con mayor respaldo ciudadano, con 91 por ciento de aceptación, seguida de la Fuerza Aérea y el Ejército.

