PRI exige transparencia: hacienda esconde el destino del dinero público en 2026

El secretario de Hacienda, Édgar Amador (c.), entregó el Paquete Económico en la Cámara de Diputados.

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados lanzó un llamado urgente a la Secretaría de Hacienda para que publique de manera inmediata los datos completos del Paquete Económico 2026, al señalar que la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad cómo se gastará cada peso de los recursos públicos.

Los legisladores advirtieron a través de un comunicado que esta situación es inédita: “Por primera vez en más de una década, Hacienda oculta la información detallada del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta falta de transparencia impide que estados y municipios elaboren sus propios presupuestos y priva a los mexicanos de un análisis real sobre las prioridades del gasto”.

El PRI sostuvo que la omisión constituye una irresponsabilidad gubernamental que oscurece el manejo de las finanzas públicas, además de abrir espacio a la duda, el desvío y la corrupción. Recordaron que la entrega del Paquete Económico 2026 ya estuvo marcada por retrasos, cambios de última hora y un proceso descrito como “lleno de sospechas”.

Contenidos del Paquete Económico 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Los diputados priistas denunciaron que la falta de información confirma, a su juicio, la intención de Morena de debilitar la rendición de cuentas y controlar el debate público en torno a las finanzas nacionales.

En ese sentido, subrayaron que el dinero público no pertenece al gobierno, sino a la ciudadanía, por lo que exigieron transparencia total en el Presupuesto 2026 y el respeto a la obligación constitucional de rendir cuentas.

“Desde el PRI advertimos: el dinero público no es del gobierno, es de los mexicanos. Exigimos transparencia total en el Presupuesto 2026 y el cumplimiento de la obligación constitucional de rendir cuentas”, expresan.

Las y los diputados federales del @PRI_Nacional exigimos a la Secretaría de Hacienda que publique de inmediato los datos completos del Paquete Económico 2026, porque los mexicanos tienen derecho a saber cómo se gastará cada peso de su dinero.



Es muy grave que, por primera vez en… pic.twitter.com/AtxKYVmLzL — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) September 22, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT