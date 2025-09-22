Suma Presidenta 29 estados recorridos para rendir cuentas

La gobernadora Mara Lezama y Claudia Sheinbaum en la imagen de la izquierda │ Joaquín Díaz y Claudia Sheinbaum se toman una selfie con yucatecos, ayer

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hay quienes guardan “coraje” contra su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, y que aún buscan perjudicar su reputación con calumnias.

En su visita al estado de Yucatán, como parte de su gira por el país para rendir cuentas a un año de iniciada su gestión, la mandataria recordó al expresidente como un “ejemplo” para transformar al país, lo cual provocó que algunos perdieran “privilegios”.

El Dato: la presidenta lleva tres fines de semana en su gira nacional por la República y visita de dos a tres estados cada día, de viernes a domingo. Concluirá itinerario el 5 de octubre.

“Un aplauso, un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto coraje le tienen quienes perdieron sus privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el Gobierno, que son unos cuantos. Tanto coraje le tienen, que siguen calumniando al presidente López Obrador, pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles; se quedó en el corazón del pueblo de México, y así va a seguir siendo”, dijo.

El mensaje lo replicó en su mitin en el estado de Quintana Roo, donde agregó que lo que algunos personajes opositores a su Gobierno “no soportan” es que ya no viven en las mismas condiciones que hubo durante 36 años entre 1982 y 2018, periodo gobernado por los partidos como el PRI y PAN, a los que responsabilizó de las condiciones de pobreza y desigualdad que vive el país.

“Antes también había corrupción, pero particularmente en el neoliberalismo con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña; vivimos una larga noche en nuestro país, la larga noche neoliberal. Se dedicaron a vender las empresas del Estado. Privatizaron carreteras, las rescataron con recursos públicos y las volvieron a privatizar. Vendieron recursos naturales al extranjero y a privados que eran del pueblo de México, pero lo más impresionante de todo, es que fueron 36 años donde lo que dejaron en el país fue pobreza y desigualdad”, dijo la Presidenta.

Como parte de su mensaje, Sheinbaum Pardo dijo que no llegó al Gobierno por decisión de una élite, sino porque así lo decidió la población.

De allí destacó los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados semanas atrás que apuntan la salida de la pobreza de más de 13 millones de personas.

En este contexto, Sheinbaum Pardo comentó que México consiguió pasar de ser el país más desigual del mundo a ser el segundo menos desigual en el continente detrás de Canadá.

“Es decir, se distribuyó la riqueza, lo que llamamos prosperidad compartida. Porque no se puede hablar de prosperidad cuando se quede en unos cuantos. La prosperidad existe cuando se comparte. Dicho de otra manera, nuestro principio, nuestra causa, nuestra visión: Por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.

En otro punto, la mandataria comentó que la población es la que le da fortaleza al Gobierno que encabeza y aseguró que su administración no se olvidará de los mexicanos, al enfatizar: “Si el Gobierno está fuerte es porque el pueblo de México es fuerte. Si estamos fuertes, si tenemos apoyo popular, es porque nunca abandonamos al pueblo de México. Y tengan por seguro que ése es nuestro mandato, nuestra visión. No se nos olvida de dónde venimos. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán ni al pueblo de México”.

En su mensaje a los yucatecos, Claudia afirmó que por primera vez todas las comunidades mayas cuentan con presupuesto público, hecho ya inscrito en la Constitución, y detalló que en 2025 la inversión federal en Yucatán asciende a 15 mil 955 millones de pesos, destinados directamente a las familias a través de los Programas para el Bienestar.

El gobernador Joaquín Díaz Mena agradeció el respaldo de la Federación al proyecto del Renacimiento Maya, que honra las raíces culturales y abre nuevas oportunidades de desarrollo para el estado y resaltó su apoyo a las obras e inversiones que dan desarrollo y prosperidad a la entidad.

A su paso por Quintana Roo, Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren Maya se fortalece al hacerlo también tren de carga; se trabaja en la conservación de la red de carreteras, se concluirá el puente Nichupté, se mejora la carretera a Isla Blanca, se construyen 48 mil 544 Viviendas del Bienestar, 250 mil familias se benefician con la reducción de deudas del Infonavit y del Fovisste, habrá un campus de la Universidad Rosario Castellanos, en Cancún, se concluye el hospital general de Chetumal, de Carrillo Puerto; se construye una unidad de medicina familiar del ISSSTE en Playa del Carmen; se convierte en hospital la unidad de Chetumal, se impulsa el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar, se canceló el cuarto muelle de Cozumel y habrá un Centro Libre para Mujeres en cada municipio.

Mara Lezama, gobernadora del estado, agradeció todo el impulso que la Presidenta le da a Quintana Roo, siguiendo la visión de AMLO para el sur, históricamente olvidado, y que hoy se ha ampliado con determinación.

Ante 27 mil personas, destacó que con la Presidenta se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación (4T), con justicia, dignidad y oportunidades para todas y todos.

Claudia Sheinbaum concluyó su participación al informar que “vamos a cerrar todos los estados y el 5 de octubre juntas y juntos, como lo hemos hecho muchas veces en el movimiento de transformación, el 5 de octubre, vamos a dar el informe en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México. Todas y todos están invitados”.

Quintana Roo fue la entidad número 23 en recibir a la mandataria; a la fecha, ha visitado Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

PAN pide condicionar a eu frente al t-MEC

Por Yulia Bonilla

Al plantear exigencias al Gobierno federal frente a la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se avecina, el PAN desde la Cámara de Diputados sugirió condicionar a Estados Unidos (EU) a que se avanzará en materia de seguridad y migración a cambio de que invierta en el desarrollo de la frontera.

El diputado panista Héctor Téllez señaló en un desplegado que buscarán blindar la economía nacional con medidas legislativas desde el Congreso si es que “el Gobierno no actúa”.

En este contexto fue que sugirió utilizar las acciones en materia de seguridad dentro del territorio mexicano como un instrumento para negociar lo que EU haga al proponer: “Vincular cooperación con reciprocidad estricta: Condicionar avances en seguridad y migración a inversiones de EU en el desarrollo fronterizo, al rechazar cualquier acuerdo unilateral que beneficie sólo a uno de los socios”.

Con estos planteamientos, dijo que de cara a la revisión del T-MEC, habrán de reforzar las reglas de origen, para eliminar cualquier brecha que permita el dumping chino y que se proteja a sectores clave nacionales.