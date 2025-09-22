Tormenta tropical ‘Narda’: trayectoria EN VIVO y en qué estados lloverá HOY 22 de septiembre

Por tormenta tropical "Narda" se prevén lluvias en al menos cuatro estados del Pacífico.

Pese a que la tormenta tropical “Narda” se aleja del Pacífico mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes el pronóstico de lluvias intensas para al menos cuatro entidades costeras.

“Narda” avanza hacia el oeste-noroeste del Pacífico y, aunque se prevé que al internarse en el océano disminuya su impacto en territorio nacional, antes provocará copiosas precipitaciones:

En la costa y al este de Guerrero

Al oeste de Michoacán

En la costa de Colima

Al suroeste de Jalisco

A las 18:00 horas, ciclón número 14 de la temporada de huracanes en el Pacífico se ubicó a 260 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 320 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

“Narda” presenta vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110. Según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés), el martes se fortalecerá a huracán mientras se aleja de las costas mexicanas.

“Narda” seguirá tomando fuerza en altamar hasta evolucionar a huracán de categoría 2, con vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora, según la escala Saffir-Simpson.

Es probable que para el próximo miércoles 24 de septiembre dejen de sentirse los efectos de “Narda” sobre el territorio mexicano, debido a la distancia y a su avance sobre el Pacífico.

Trayectoria de "Narda", según el Servicio Meteorológico Nacional. ı Foto: Conagua

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Narda”

“Narda” es el decimocuarto fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que termina el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta la fecha se han registrado siete tormentas tropicales y siete huracanes: cuatro de categoría 1, uno de categoría 3 y dos de categoría 4.

Alvin, tormenta tropical

Barbara, huracán categoría 1

Cosme, tormenta tropical

Dalila, tormenta tropical

Erick, huracán categoría 4

Flossie, huracán categoría 3

Gil, huracán categoría 1

Henriette, huracán categoría 1

Ivo, tormenta tropical

Juliette, tormenta tropical

Kiko, huracán categoría 4

Lorena, huracán categoría 1

Mario, tormenta tropical

Narda, tormenta tropical

