Alistan nuevas normas para transporte de gas LP tras explosión de pipa en Iztapalapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se presentarán nuevas normas para el transporte de gas LP, tras la volcadura y explosión de una pipa en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que hasta este 23 de septiembre ha cobrado la vida de 29 personas.

En su conferencia matutina, la mandataria informó que este martes sostendría una reunión con transportistas al respecto, pero será la próxima semana cuando la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, exponga los detalles.

“De hecho ya se está haciendo. La próxima semana yo creo viene Luz Elena para poder informar cómo es el proceso, qué normatividades nuevas va a haber. De hecho, hoy me reúno con ellos porque también, como dije después de la explosión de la pipa, va a haber nuevas normas para el transporte de gas LP. Hoy lo vamos a revisar y Luz Elena les puede explicar cómo es todo el proceso de trazabilidad y ya hay filtros con la Guardia Nacional”, dijo.

El 11 de septiembre, Sheinbaum ya había adelantado que se revisaría la normativa, y detalló que la Secretaría de Energía ya había iniciado el análisis para reforzar la trazabilidad en el traslado de combustibles.

Si bien se plantearon cambios a partir de la red de huachicol fiscal detectada en el país, también se emprenderán acciones tras lo ocurrido el 10 de septiembre al oriente de la Ciudad de México.

CDMX también va por regular el transporte de materiales peligrosos

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que su administración ya cuenta con una propuesta para regular el transporte de materiales peligrosos en la Ciudad de México, aunque esperará a que el Gobierno Federal anuncie sus medidas para adecuarla.

“Tenemos ya la propuesta de la regulación que vamos a hacer para la Ciudad, en cuanto a los transportes que llevan consigo material peligroso, sólo estamos esperando que el Gobierno Federal va a anunciar algunas medidas en estos días, sobre lo que le corresponde a ellos, y nos queremos adecuar a lo que ellos digan, pero nosotros ya tenemos la propuesta para la Ciudad de México y lo vamos a anunciar lo más pronto posible, si se puede esta misma semana", dijo este martes en conferencia de prensa.

A casi dos semanas de la explosión de la pipa, propiedad de la empresa Silza, la Secretaría de Salud informó que suman 29 personas fallecidas y otras 16 continúan hospitalizadas.

⚠️Compartimos la información actualizada sobre el incidente ocurrido en #Iztapalapa:



16 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica



39 ya fueron dadas de alta



Lamentablemente, 29 perdieron la vida



Acompañamos con respeto y solidaridad a las familias… pic.twitter.com/N1r0GghZJF — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 23, 2025

cehr