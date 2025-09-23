CDMX inaugura la primera tortillería comunitaria con maíz nativo de Tlalpan

En Iztapalapa, este martes se inauguró la primera tortillería de gobierno donde las tortillas se hacen con maíz nativo comprado directamente a productores de la zona de Xicalco, en la alcaldía Tlalpan.

Ubicada en la Utopía Libertad, junto al Reclusorio Oriente, la Tortillería de Maíz Nativo “Chicomecóatl” usará al día alrededor de 330 kilogramos de masa para producir suficiente tortilla para satisfacer la demanda de más de 400 personas .

“Lo que se produce en el campo de la Ciudad de México se lleva directamente a donde la población de la ciudad lo consuma directamente”, dijo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, inauguró la tortillería de maíz nativo. ı Foto: Cuartoscuro

Un aproximado de 66 campesinos de Tlalpan son los que abastecen de 3 mil 300 toneladas semanales de maíz para la tortillería “Chicomecóatl”, que es, según la propia Brugada, la primera de carácter comunitario en la capital.

Según la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, el proyecto pretende derribar las barreras de acceso a alimentos saludables y acercar a la ciudadanía tortillas de calidad, elaboradas con maíz nativo libre de hormonas y pesticidas.

“Estamos derribando un muro invisible que existe en esta hermosa ciudad; estamos trayendo un pedacito del campo a la Ciudad de México para dar un precio justo a los productores. Que nunca más comer sano sea una opción de élite… Con esta tortillería estamos acercando una tortilla de calidad. No más tortillas de cartón” Julia Álvarez Icaza, titular de Sedema



Un pedazo del campo en la ciudad

Clara Brugada destacó que el proyecto es parte de un esfuerzo integral para vincular a los productores locales con los consumidores urbanos .

“Todos los campos que rodean los pueblos del sur de la ciudad son productores de maíz. Aquí se produce maíz nativo, un maíz que tiene historia. Lo importante de esta tortillería es que trae el maíz nativo, propio y milenario”, señaló la mandataria.

Además de la venta de tortillas, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el llamado "Operativo Tortilla“, que combate la tala clandestina y protege áreas naturales.

Inauguración de la tortillería de Maíz Nativo “Chicomecóatl”. ı Foto: X, @ClaraBrugadaM

Más proyectos en puerta

La Jefa de Gobierno adelantó que este modelo se replicará con otros alimentos cultivados en las zonas rurales de la Ciudad, aunque no precisó fechas.

“Así lo vamos a hacer con más productos del campo de las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México”, afirmó.

El gobierno capitalino subrayó que ha destinado más de mil millones de pesos en apoyos al campo local y convocó a que más productores se sumen a esta iniciativa, que busca ofrecer alimentos limpios, de origen comunitario y a precio justo para la población.

