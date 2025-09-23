La Luz del Mundo rechaza acusaciones contra Naasón Joaquín García en EU; ‘son calumniosas’, afirma

La Iglesia de la Luz del Mundo rechazó los cargos presentados en Estados Unidos contra el Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, quien fue acusado de 6 cargos en total, entre ellos tráfico sexual, crimen organizado y dirigir una empresa criminal

En un comunicado, aseguró que las autoridades de Estados Unidos realizaron acusaciones “infundadas, mentirosas y calumniosas”, lo que estigmatiza su fe cristiana, presentándola como peligrosa y delictiva.

La Iglesia de la Luz del Mundo acusó que la justicia estadounidense está “torciendo” la ley para presionar a Naasón Joaquín García y su familia. Asimismo, afirmó que la denuncia contra Eva García de Joaquín y Joram Núñez es injusta.

Naasón Joaquín García se declara no culpable en Nueva York

El Apóstol de Jesucristo se presentó este martes a una Corte de Nueva York para enfrentar los cargos en su contra. El líder religioso se declaró no culpable de los 6 cargos de los que fue señalado.

La siguiente audiencia fue programada para el próximo 15 de diciembre para seguir con la revisión de los cargos y la defensa presente sus argumentos.

Actualmente, Naasón Joaquín García purga 16 años de cárcel en Estados Unidos por el abuso de tres menores, después de que se declaró culpable de los delitos.

