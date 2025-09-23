México comparte el sentimiento de régimen y dictadura que vive el pueblo de Venezuela: PAN

En el marco de la instalación del Grupo de Amistad México - República Bolivariana de Venezuela, Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, expresó su preocupación y al mismo tiempo, su acompañamiento para que dicha nación, vuelva a hacer ejemplo de prosperidad y oportunidades en América Latina.

“Hoy Venezuela sufre una crisis humanitaria, económica y de libertades sin precedentes. Esta realidad no puede ser ignorada ni disfrazada. México tiene que emitir un pronunciamiento enérgico contra los abusos del régimen”.

El Estado Mexicano no debe quedarse en silencio y tiene, a juicio del panista Chimal García, que manifestar su repudio al esquema de reprensión que ejerce la dictadura del mandatario actual.

“Por historia y convicción, México tiene la obligación de alzar la voz en defensa de la democracia, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos. El régimen que gobierna Venezuela ha restringido libertades políticas, perseguido a la oposición, manipulado procesos electorales y provocado el exilio de millones de personas”.

"Nuestra relación es con el pueblo de Venezuela", dijo ı Foto: Reuters

Daniel Chimal recriminó que Morena no tenga la sensibilidad política para en este tema de crisis de democracia internacional y, como Acción Nacional, no debemos.

“Normalizar esas prácticas ni quedarnos callados. Que quede claro, nuestra relación es con el pueblo de Venezuela, no con un régimen o una fracción política”.

Acción Nacional reconoce la valentía de quienes, desde dentro y fuera del país, trabajan por recuperar su democracia.

Desde la fracción del PAN, reafirmaron el compromiso de acompañar a los pueblos hermanos de América Latina en su lucha por gobiernos democráticos, instituciones sólidas y respeto pleno a los derechos fundamentales.

Chimal García señaló que la oposición tiende la mano y reitera la disposición de abrazar a los pueblos que reclaman auxilio ante niveles de intolerancia y dictaduras populistas.

🟢 EN VIVO / Reunión de Instalación del Grupo de Amistad México – República Bolivariana de Venezuelahttps://t.co/XSDXIDLZFw — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 23, 2025

LMCT