Puente de noviembre 2025: fechas del fin de semana largo y suspensión de clases en México

Ya pasó septiembre y, con él, uno de los “puentes” más esperados de la segunda mitad del año: el descanso del 16 de septiembre, día en que se conmemora el inicio de la Independencia de México. Pero ¿y ahora qué? Hay más fines de semana largos en lo que resta del año y el siguiente es en noviembre.

Un “puente”, es decir, la unión de un feriado con un fin de semana, es uno de los eventos más esperados por los estudiantes y trabajadores, pues implica descansar por tres largos días, y olvidarse de la tarea y las obligaciones. Incluso, algunas familias aprovechan para tomar unas pequeñas vacaciones y salir de la ciudad.

Un "puente" es un fin de semana largo; ¡no hay clases! ı Foto: Cuartoscuro

A lo largo del año hay varios “puentes” que se forman en el calendario escolar. Ahora, el que sigue se ubica en noviembre. Así que ¡toma nota! Si estabas buscando un pretexto para salir de vacaciones pronto, ya lo tienes.

TE RECOMENDAMOS: Tras fallecimiento Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Julieta Fierro

¿Cuándo es el puente de noviembre y qué días no hay clases?

En noviembre se celebra uno de los “puentes” más esperados de la segunda mitad del año, casi llegando a las ansiadas vacaciones decembrinas. Este puente ocurre alrededor de la tercera semana del mes, por lo que, si quieres descansar o salir de vacaciones, toma nota, pues ésta puede ser tu oportunidad.

Algunas familias aprovechan para salir de vacaciones durante los días de puente. ı Foto: Cuartoscuro

Así, el “puente” de noviembre ocurre la semana donde se ubique la conmemoración por el aniversario de la Revolución Mexicana, el cual se conmemora el 20 de noviembre de cada año.

Sin embargo, como es costumbre en México, el feriado se “recorre” al lunes más próximo, de forma que queda junto al fin de semana para extender el descanso.

El 2 de noviembre, Día de Muertos, no es feriado. ı Foto: larazondemexico

De esta forma, el feriado oficial por el Aniversario de la Revolución Mexicana, en 2025, se conmemorará el lunes 17 de noviembre. Es decir, el “puente” de noviembre será del sábado 15 al lunes 17 de noviembre, cuatro días en los que familias y estudiantes dejarán de lado sus obligaciones y se tomarán un merecido descanso.

El “puente” de noviembre será del sábado 15 al lunes 17 de noviembre de 2025

Recuerda que un feriado oficial, como es el caso del 17 de noviembre de 2025, son días que, por ley, no se trabajan. En caso de que se laboren, corresponde pago triple, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Por cierto, si te lo estabas preguntando, no, el 2 de noviembre, Día de Muertos, no es un feriado oficial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am