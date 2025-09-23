¿Quién es la esposa de Mauricio Fernández Garza y qué empresas tiene la familia?

Por la mañana de este martes se dio a conocer la muerte del alcalde municipal con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández.

Fernández Garza falleció a los 75 años, tras unos meses de haber sido diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta a los pulmones.

Antes de su muerte, el alcalde con licencia de San Pedro habría comunicado que pidió una licencia de dos semanas por temas de salud, y que posteriormente dejaría su cargo.

¿Quién es la esposa de Mauricio Fernández?

Norma Zambrano Villareal es la ex esposa de Mauricio Fernandez Garza, quien compartió su gran trayectoria y con quien formó una familia y tuvo siete hijos, a quienes les transmitió su sensibilidad co la cultura y el arte.

Mauricio Fernández y Norma Zambrano estuvieron casados por 33 años. En entrevista con un medio local, Fernández compartió que ambos compartían muchas actividades, como su primero libro de monedas y el proyecto de La Milarca, que es un museo ubicado en el municipio de San Pedro.

La madre de la exesposa de Mauricio Fernández fue Norma Villareal de Zambrano, quien fue una política defensora de los derechos humanos y la primer alcaldesa de Nuevo León, puntualmente en el municipio de San Pedro Garza García de 1967 a 1969.

Norma Villareal de Zambrano de unió en 1962 al Partido Acción Nacional (PAN) y durante los tres años que rigió como alcaldesa de San Pedro se centró en mejorar las condiciones de agua, luz y gas del municipio.

Norma, quien falleció en 2016, fue parte importante de la carrera política de Mauricio Fernández Garza, pues lo apoyó durante su campaña de 1988 para ser alcalde del mismo municipio del que ella habría sido alcaldesa.

El PAN creó un premio con su nombre en 2008, este premio reconoce las administraciones municipales. Además, en el marco del 74 aniverario del partido le rindieron homenaje.

De igual manera, Norma Villareal de Zambrano forma pate del libro “Defensoras de Liliana Melo de Sada”, en el que se le recuerda por ser la primera alcaldesa del PAN.

Norma Zambrano Villareal y su madre, la primer alcaldesa de Monterrey ı Foto: Especial

¿Qué empresas tiene la familia de Mauricio Fernández Garza?

Además de tener una gran trayectoria política, Mauricio Fernández también tuvo un lugar importante en el sector empresarial, pues está emparentado directamente con la familia Garz Sada, la cuál fue una de las más ricas y reconocidas en Nuevo León.

Este apellido continúa formando parde de varios negocios importantes de México, como lo son Femsa, que es la matriz de Oxxo; y Alfa, que es la compañía detrás de Alimentos Sigma.

La historia política de la familia comenzó en 1853, cuando Juan de la Garza Martínez fue el gobernador de Monterrey, mientras que la historia empresarial comenzó con Isaac Garza Garza, quien fundó tres compañías:

En 1890 la Fábrica de Hielo y Ceveza Monterrey, actualmente Cervecería Modelo. Posteriormente, en 1900 inauguró la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey En 1903 fundar la Vidrieria Monterrey.