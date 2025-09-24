Cambios administrativos en el Poder Judicial: Borran antigüedad y derechos adquiridos de trabajadores

El criterio aprobado por el OAJ afectará a los trabajadores de la SCJN y el TEPJF; se les nombrará personal de nuevo ingreso y perderán las dos prestaciones más relevantes del Poder Judicial.

Un criterio aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación afectará directamente a trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que cambien de nombramiento a partir de septiembre de 2025.

De acuerdo con un documento interno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quienes hayan renunciado a su puesto actual para recibir un nuevo nombramiento serán considerados jurídicamente como “personal de nuevo ingreso”, aun cuando no exista interrupción en su relación laboral.

Esta reclasificación generará que los servidores públicos de mando medio y superior que se encuentren en este supuesto, pierdan el acceso al Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) y al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI), dos de las prestaciones históricamente más relevantes dentro del Poder Judicial.

El documento subraya que la figura de “continuidad laboral” solo se aplica a quienes mantengan exactamente el mismo nombramiento, sin movimientos de alta y baja.

En consecuencia, cualquier modificación administrativa genera la obligación de renunciar al cargo previo, con lo cual se extinguen los beneficios acumulados, lo que vulnera la antigüedad y los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales, y abriría la puerta a posibles litigios.

Este criterio fue sustentado en el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Tabulador General de Sueldos para el periodo septiembre-diciembre de 2025, aplicable al Tribunal de Disciplina Judicial y al propio Órgano de Administración Judicial.

Eliminan seguros de trabajadores del Poder Judicial ı Foto: Especial

¿Cuánto ganan los trabajadores del Poder Judicial con el seguro de Gastos Médicos Mayores y el Seguro de Separación Individualizada?

El Seguro de Gastos Médicos Mayores es un beneficio que otorga la Suprema Corte a los servidores públicos con la finalidad de cubrir no sólo al servidor, sino también a los conyugues y a los hijos de este en caso de que este tenga un accidente o alguna enfermedad que requieran cirugía, hospitalización o tratamiento médico.

La suma del Seguro de Gastos Médicos Mayores básica es de 333 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) mensuales, con opción a un incremento hasta una suma asegurada de 15 mil UMAS mensuales, de acuerdo con el Manual de que regula las remuneraciones de la institución.

Por otro lado, el Seguro de Separación Individualizado es un beneficio otorgado a los servidores públicos que se incorporen de manera voluntaria a este, con la finalidad de dar una seguridad económica y preservar su ingreso en caso de separarse del servicio público sin importar la causa.

De acuerdo con el manual, las aportaciones que realizan los servidores públicos al Seguro de Separación Individualizado corresponden a una prima neta igual al dos por ciento, cuatro por ciento, cinco por ciento o 10 por ciento de su sueldo básico.

YPA