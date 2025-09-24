‘Es una injusticia y duele’, dice Sheinbaum por redadas y muertes de paisanos en EU

Manifestantes en Los Ángeles exigen el cese de la intervención del ICE contra migrantes, en imagen de archivo

En medio de las vidas de migrantes mexicanos que se han perdido en el contexto de las redadas por la política anti migratoria echada a andar en Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que se trata de una situación discriminatoria que resulta injusta y además provoca dolor.

“Pues es una injusticia y, por supuesto, que duele y estamos con nuestros paisanos allá. Por eso también hay un reconocimiento desde aquí, de lo que hacen ellos, porque cuando hay discriminación tiene que haber también un reconocimiento de su trabajo y de que no hay razón para la discriminación, todo lo contrario”, declaró en su conferencia de prensa.

Este martes murió el mexicano migrante Ismael Ayala Rodríguez, quien es el sexto connacional que pierde la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La mandataria recordó que, al respecto, como ha ocurrido ante otros casos, ya se envió la nota diplomática en la que se exige una investigación y que en caso de encontrar que se violaron los derechos del connacional, los responsables sean sancionados.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la criminalización de migrantes y expresó solidaridad con connacionales en EE.UU. 🇲🇽🤝



Se han fortalecido consulados para su apoyo.



Además, pidió esclarecer la muerte de Silverio Villegas bajo custodia del ICE. pic.twitter.com/CsRGxLEnUv — Juncal Solano (@juncalssolano) September 24, 2025

Reiteró el rechazo a la política anti migratoria decretada por Donald Trump, particularmente por la criminalización que, considera, se ha hecho en contra de quienes llegan a Estados Unidos en busca de una oportunidad para mejorar su vida y la de sus familias.

“No estamos de acuerdo con esta forma de trato ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo que, además, en efecto provocan miedo y zozobra a las mexicanas y los mexicanos que viven allá”, dijo.

En este contexto, recalcó que los paisanos inciden en la economía de aquel país y que esto es reconocido incluso por empresarios estadounidenses que ya comienzan a reportar complicaciones por no poder contratar a trabajadores, debido a esta política contra migrantes.

“En el campo, incluso ya hay muchos empresarios estadounidenses, del agro, de los servicios, que están manifestando problemas, porque no pueden contratar por la situación que están viviendo. No solo los mexicanos, que son también de otras nacionalidades, pero no ayuda esta situación”, declaró.

