Le preguntan por migración, seguridad…

Gobernabilidad, soberanía, política migratoria, acciones de paz, búsqueda de desaparecidos y estrategia de seguridad, destacaron entre los principales cuestionamientos que diputados de todas las fracciones, plantearon a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en su comparecencia con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno.

El panista Marcelo Torres señaló que se habla de gobernabilidad democrática y justicia social, cuando “México arde en llamas por la violencia y la inseguridad. La gente exige respuestas claras y no discursos vacíos. En el papel bajan los crímenes, pero en la calle aumentan las muertes”.

El Tip: El líder de diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que la Presidenta está “muy aplicada y decidida a terminar con el flagelo de la violencia” y el crimen organizado.

Señaló que este gobierno no combate el delito de huachicol, pues en realidad se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio: “tenemos un Estado convertido en una empresa criminal”.

El priista Andrés Cantú cuestionó las acciones de la Secretaría, como responsable de la gobernabilidad del país, para asegurar que la Comisión Federal de Electricidad garantice un servicio estable y suficiente que no ponga en riesgo la tranquilidad de las familias ni la llegada de nuevas industrias al país.

Miguel Ángel Sánchez, de MC, dijo que el informe habla de soberanía, seguridad, derechos sociales, protocolos de protección y coordinación institucional, pero en las calles, en algunas fronteras y en los territorios, la realidad es otra: persiste la violencia, desapariciones y la impunidad, e hizo mención que los pueblos originarios siguen siendo marginados y despojados y carecen de servicios básicos, acceso a la justicia y sin voz efectiva.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante su llegada a la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del primer informe de gobierno federal ı Foto: Cuartoscuro

Por ello, cuestionó cómo hablar de soberanía externa si no se garantiza la seguridad interna y pidió detalles sobre las acciones que tomará la Segob sobre protección a los migrantes, para atender los homicidios, feminicidios, la violencia y las desapariciones: “Falta garantizar seguridad, justicia y soberanía en el país; esa deuda sigue pendiente”.

En contraste, el petista José Luis Sánchez felicitó a la Presidenta de la República por su actuación en la situación que vive Palestina, su relación con Estados Unidos, la cual ha sido con entereza, firmeza, dignidad, altura de miras y ha honrado la confianza que el pueblo le entregó, así como en el tema de los desaparecidos y los esfuerzos que se han hecho en la materia.

El morenista Francisco Castillo aplaudió la labor de la secretaria de abrir y mantener los canales de diálogo con todas las fuerzas políticas y los grupos sociales, así como una efectiva articulación interinstitucional, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas entre los poderes y ante el pueblo de México, y, sobre todo, por atender las demandas de seguridad, de paz y de bienestar social.