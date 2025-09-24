Mujeres de SCJN participan en el Segundo Foro Indígena Virtual

Con el objetivo de abrir un diálogo con la sociedad sobre el impacto de su liderazgo en la construcción de un Poder Judicial más plural y cercano a los pueblos y en seguimiento al Foro de Mujeres indígenas en la nueva era de la SCJN, se realizó el Segundo Foro Indígena virtual, en el que se reconocieron las trayectorias y el trabajo de las mujeres que recientemente se incorporaron a cargos estratégicos en la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este espacio, en el que se busca también celebrar el significado de sus nombramientos para una justicia más incluyente, participaron: Cristina Solano Díaz, directora general de Prevención, Atención y Seguimiento a casos de Violencia de Género; Camelia Gaspar Martínez, directora general de Asuntos Jurídicos; Karina López Regalado, directora general de Participación Social; Mijane Jiménez Salinas, directora de Enlace con Autoridades Comunitarias, así como Norma González Jiménez, titular de la Unidad de Defensa Penal del IFDP.

Durante el Foro, Rosalba Gómez, la organizadora e integrante de Foro Indigena les pidió a las funcionarias que abordaran diversas temáticas, desde su llegada a la Nueva SCJN, así como el significado de sus nombramientos, su visión a futuro y la justicia con perspectiva de género e interculturalidad.

Hablaron de la invitación que les hizo el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, para trabajar en esta nueva etapa de la SCJN, porque, dijeron, gracias a la reforma al Poder Judicial, se incorporaron mujeres indígenas profesionales con una amplia preparación académica, lo que refleja el México contemporáneo y la pluralidad del país.

Conversaron también de la oportunidad histórica que tienen, al trabajar en beneficio de la ciudadanía, porque ahora serán defensoras de la justicia dentro y fuera de la Nueva Suprema Corte. La justicia, enfatizaron, está restructurándose y ahora son parte de ese proceso.

Compartieron que, a pesar de haberse enfrentado a procesos dolorosos de discriminación para llegar a esos cargos de toma de decisión, hoy están ante un momento histórico, porque son mujeres que cuentan con una preparación de doble dimensión: por un lado, la formación educativa, y por otro, el de contar con la legitimidad de pertenencia a sus comunidades indígenas.

También destacaron que las puertas del Poder Judicial están abiertas para toda la ciudadanía, invitando a que la sociedad participe activamente en la construcción de una justicia más incluyente, plural y cercana a todos los pueblos y comunidades de México.

Finalmente, hicieron un reconocimiento a todas las mujeres que han luchado y que les abrieron camino para llegar hasta ahí, porque sin la lucha de ellas, no habrían llegado. Aseguraron que lo que viene, es que próximamente una mujer indígena llegue al alto cargo de ser ministra.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR