Pagos pensión IMSS e ISSSTE: Estos son los pagos que faltan este año 2025

Los pagos de la pensión IMSS e ISSSTE son distribuidos conforme a los calendarios correspondientes a cada institución, los cuales fueron publicados a principios del año.

Las pensiones son el soporte financiero para todas las personas que ya se retiraron de sus trabajos. Dichas pensiones se fueron acumulando a lo largo de la vida laboral de aquellos trabajadores que cotizaron en el IMSS o el ISSSTE, o quienes hicieron aportaciones de manera voluntaria.

Con el calendario de pagos se espera ayudar a que las y los pensionados puedan organizar sus finanzas y tengan la certeza de cuándo recibirán el pago correspondiente a su pensión cada mes.

¿Cuándo es el pago de la pensión ISSSTE?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) tuvo aproximadamente 1.3 millones de beneficiarios al cierre del 2024, y de acuerdo con el instituto para el 2037 se espera que se alcance el pico máximo de pensionados.

Los pagos de la pensión se realizan el último día de cada mes, pero en el último mes podrás disponer de tu pensión y de tu aguinaldo:

Octubre se deposita el 30 de septiembre

Noviembre se deposita el 30 de octubre

La primera mitad del aguinaldo es la primera quincena de noviembre

Diciembre se deposita en 28 de noviembre

El pago de la pensión ISSSTE se recibe en la cuenta bancaria que el pensionado o pensionada dio al momento de realizar el trámite para recibirla. Este pago también se hace por medio de una AFORE o de una aseguradora.

El ISSSTE realizará la entrega del aguinaldo en dos partes. La primera será en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se realizará en enero del 2026.

¿Cuándo es el pago de la pensión IMSS?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la pensión es recibida por más de 4.8 millones de beneficiarios.

Los pagos de la pensión se realizan el primer día de cada mes, pero en noviembre podrás disponer de tu pensión y de tu aguinaldo:

Octubre el miércoles primero

Noviembre lunes tres, también se recibe pensión

Diciembre lunes uno

El pago de la pensión IMSS se recibe en la cuenta bancaria que el pensionado o pensionada dio al momento de realizar el trámite para recibirla. Este pago se hace por medio de una AFORE.

ElIMSS otorgará los pagos de aguinaldo para los pensionados que se encuentran bajo el régimen Ley 73.

Debido a esto, quienes se encuentren bajo la Ley de 1997 no recibirán esta prestación, pues quienes reciben pensión bajo esta ley cuentan con un esquema de recursos administrados a través de una cuenta Afore.