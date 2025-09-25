¡Niños mexicanos van a la NASA! Fundación Similares beca a 145 para conocer el Space Center Houston

Niños mexicanos van a la NASA con beca de Fundación Similares

Más de cien niñas y niños mexicanos vivirán una experiencia única, ya que conocerán una de las instalaciones de la NASA por cinco días en el Space Center Houston.

Fundación Similares anunció la entrega de 145 becas a niñas y niños mexicanos para vivir una experiencia de cinco días en el Space Center Houston, que es el complejo oficial de visitantes del Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Texas.

Con este programa las niñas y niños podrán convivir con astronautas, conocer áreas de investigación espacial y realizar actividades para poder explotar el universo.

El presidente ejecutivo de Grupo por un País Mejor, y CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, destacó que esta oportunidad es un paso importante y una oportunidad única para que las nuevas generaciones puedan acercarse al aprendizaje de la ciencia y la tecnología del espacio.

Nuestros futuros astronautas recibieron una oportunidad única, porque el Centro Espacial de Houston es un importante complejo de aprendizaje de las ciencias y tecnologías del espacio que abrió sus puertas en 1992 y que cada año recibe a más de un millón de visitantes Víctor González Herrera



Fundación Similares beca a 145 para conocer el Space Center Houston ı Foto: Instagram @victor.gonzalez.herrera|Especial La Razón

Mientras que la directora de la Fundación Similares, Astrid García, dijo que el proyecto se constituyó después de ocho semanas de diálogo con niñas y niños, quienes compartieron su sueño de ser astronautas.

El coordinador de programas en español del Space Center Houston, Andrés Araujo, felicitó a los becarios y también reconoció el trabajo de los tutores y acompañantes.

Ustedes han demostrado compromiso, disciplina y creatividad. Imaginaron hábitats en el espacio, diseñaron cohetes y hoy celebramos no solo este cierre, sino lo que viene por delante Andrés Araujo



La astronauta Aymette Medina, quien viajó al espacio en la misión NS-32 con el apoyo de Farmacias Similares, envió un mensaje a las y los niños seleccionados para que vivan sus sueños.

Trabajen duro por sus metas, porque alcanzarlas es también vivir sus sueños. Aymette Medina.



Esta beca permitirá que durante los cinco días que durará la estancia, las niñas y niños puedan visitar los museos interactivos, simular entrenamiento de astronautas, conocerán los sistemas de navegación espacial y descubrirán cómo se preparan los viajeros para sus misiones al espacio.

Además de todas estas experiencias, de acuerdo con el CEO de Farmacia Similares, Víctor González, este recorrida también incluirá zonas restringidas de la NASA a las que pocos tienen acceso.

Sin duda, esta oportunidad es un gran acercamiento para las niñas y niños que sueñan con ser astronautas, ya que podrán vivir de primera mano experiencias reales de astronautas.

Además, podrán ver, explorar y aprender todo lo que implica ser un viajero espacial, lo que sin duda representará un gran impacto e impulso para continuar construyendo sus sueños y no rendirse hasta hacerlos realidad.

YPA