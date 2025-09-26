Anuncian en mañanera inversión de 4,800 mdd

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Keith Patrick Harney (c.), director de operaciones de CloudHQ, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La empresa estadounidense CloudHQ invertirá en México más de cuatro mil millones de dólares para la construcción de un centro de datos que servirá al país en su desarrollo por medio de la inteligencia artificial, lo cual fue catalogado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como una “nueva ruta económica”.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, precisó que las implicaciones de esta empresa para el país serán importantes, pues dotará a México de un centro de datos, lo que definió como una “carretera para la inteligencia artificial” que permitirá el desarrollo de los proyectos económicos que se alistan en la República.

El Dato: CloudHQ cuenta con presencia global en Estados Unidos, México, Brasil, Europa y Japón, por lo que suele proveer servicios a grandes compañías tecnológicas.

La inversión será por 4.8 millones de dólares, con los que se construirán seis subestaciones; su desarrollo principal será en el estado de Querétaro y se espera que genere siete mil 200 empleos en la fase de construcción y 900 de manera permanente durante la operación del proyecto.

El secretario de Economía detalló que la puesta en marcha de este centro servirá para impulsar el desarrollo de aplicaciones como computación en la nube, inteligencia artificial, transmisión de video, realidad virtual y aumentada, comercio electrónico, aprendizaje automático, procesamiento de pagos, aprendizaje en línea y vehículos conectados, entre otros.

Keith Patrick Harney, director de operaciones de CloudHQ, destacó que su empresa es uno de los principales desarrolladores de centros de datos del mundo y alquila servicios a las empresas tecnológicas digitales más grandes del planeta durante los diez años que lleva en operaciones.

Sobre los requerimientos para el funcionamiento de las plantas, mencionó que ya se aseguró la energía inicial para alimentar los primeros 200 de 900 megawatts (MW) de carga eléctrica del campus en desarrollo, para lo cual se ha emprendido una colaboración con la CFE y el Cenace. Subrayó que el proyecto será respetuoso del diseño sustentable en México, para lo cual el plan es utilizar refrigeración sin agua y estándares de diseño LEED de oro y plata.

Además, señaló que esto traerá implícitamente más inversiones con las “empresas inquilinas” que alquilan los servicios de CloudHQ y cuyas inyecciones de capital se estiman entre tres y cinco veces más que la inversión inicial de la empresa.

“Tenemos este efecto multiplicador: las empresas contribuyen tres veces más a la inversión en capital en CloudHQ. Y esta es la inversión, por ejemplo, en empleos digitales. Estamos realmente muy confiados de que podremos avanzar en este proceso de manera muy fluida, puesto que también estamos fortaleciendo las cadenas de suministro mexicanas”, explicó.

Sobre esto, la Presidenta destacó que esto dotará de capacidad al país y abre nuevas posibilidades de inversión. “Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial y, en general, con el uso de tecnologías de la información; pero, además, nos abre una nueva posibilidad de inversión en México”, dijo.

Asimismo, subrayó la colaboración del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, por la recepción de la empresa y los trabajos que se han hecho y planificado en la entidad para este objetivo.

“Querétaro ha crecido mucho en términos de desarrollo industrial en distintas áreas y va a seguir creciendo, entonces requerimos darle todas las condiciones a quien vive en Querétaro desde hace años y a quien va a llegar a vivir a Querétaro para que haya todos los servicios”, dijo.