‘¡Arriba Juárez!’, celebra Sheinbaum en la frontera norte

La presidenta tardó media hora en ingresar al recinto por la multitud que se congregó desde temprana hora.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó al Estadio Juárez, donde fue recibida por cientos de juarenses que la esperaban para escuchar el informe sobre los resultados del primer año de gobierno en el estado de Chihuahua, a su llegada la mandataria expresó: “¡Arriba Juárez!”, en la frontera juarense; ya que dice que Chihuahua “es testigo de grandes transformaciones”.

El ingreso de la mandataria al estadio tuvo un retraso de casi treinta minutos hasta llegar al acceso principal, debido al tumulto de ciudadanos que, desde muy temprano comenzaron a congregarse; de acuerdo con asistentes, desde las 10:00 de la mañana llegaron con la esperanza de acceder al informe.

“Tenemos posiciones políticas diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, pues las dos gobernamos Chihuahua”, enfatizó la presidenta de la República, al dar la bienvenida a su informe a Maru Campos, gobernadora del estado.

Señaló que la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos se debe a que se trata de un informe institucional, por lo que agradeció su asistencia.

En el lugar el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acudió al evento encabezado por la Presidenta de México, quien realiza su gira oficial por la frontera norte como jefa del Ejecutivo federal.

Pérez Cuéllar se sumó al acto protocolario donde se presentaron avances de programas sociales y acciones gubernamentales enmarcadas en la estrategia “México Pinta por la Paz”, que contempla actividades con la participación de más de un millón de jóvenes en todo el país, incluyendo este municipio.

La gira de Sheinbaum por Ciudad Juárez incluye encuentros con jóvenes, colectivos sociales y funcionarios públicos, en una agenda que busca proyectar cercanía y seguimiento a los compromisos asumidos por la federación en el norte del país.

En su informe Sheinbaum destacó que “el estado ha sido protagonista de grandes transformaciones en nuestro país. México vivió su independencia aquí en Chihuahua asesinaron a los independentistas; el cura Hidalgo fue asesinado aquí en Chihuahua, es un hombre extraordinario, el padre de la patria, un cura que viendo a su pueblo a los Indígenas sufrir toma la decisión junto con otros de encabezar el movimiento de independencia.”

Por su parte, recordó a los juarenses que en el estado los adultos mayores que cumplen 65 años, han recibido su ayuda bimestral, y que en esa entidad al menos 24 mil 634 personas de 0 a 29 años reciben la pensión para personas con discapacidad.

“Aquí se apoya a jóvenes en su primer empleo jóvenes construyendo el futuro a 8 mil 668 jóvenes que construyen el futuro están siendo beneficiados”, destacó.

