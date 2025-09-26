Así avanza el restablecimiento de suministro eléctrico en Quintana Roo

La tarde de este jueves se registró un apagón masivo en el sureste del país debido a una falla en una línea de transmisión de 400 kV, lo que dejó sin electricidad a más de dos millones de usuarios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, las plantas de generación operan con normalidad y el restablecimiento avanza de manera progresiva.

Informe de restablecimiento de suministro eléctrico en Quintana Roo.



Tulum: 100%

Bacalar: 100%

Chetumal: 100%

Holbox: 100%

Felipe Carrillo Puerto: 100%

Isla Mujeres: 100%

Cozumel: 100%

Lázaro Cárdenas: 100%

José María Morelos: 100%

Playa del Carmen: 51%

Cancún: 43%

Puerto… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 27, 2025

En un reporte emitido a las 8:20 p.m. del 26 de septiembre, Sheinbaum detalló la situación en Quintana Roo:

Con 100% del servicio:

Tulum

Bacalar

Chetumal

Holbox

Felipe Carrillo Puerto

Isla Mujeres, Cozumel

Lázaro Cárdenas

José María Morelos.

Parcialmente restablecidos: Playa del Carmen (51%), Cancún (43%) y Puerto Morelos (15%).

Con ello, el total del estado alcanzó un 71% de restablecimiento del suministro eléctrico.

En Yucatán y Campeche también se reporta un avance considerable, con ciudades como Mérida, Valladolid, Chetumal y Bacalar ya con servicio casi en su totalidad.

En Campeche, los reportes oficiales señalan que gran parte de la capital y varias localidades como Calkiní y Escárcega ya han recuperado el servicio, aunque persisten trabajos en zonas aisladas.

De esta manera, mientras la mayoría de los municipios ya contaba con servicio eléctrico al cien por ciento, las principales ciudades turísticas como Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos permanecían con un avance menor al 60%.

El CENACE estima que en las próximas horas se normalizará el servicio en toda la región, mientras la CFE mantiene trabajos de supervisión en las zonas con rezago.

Coordinación y compromisos

Sheinbaum subrayó que existe coordinación entre la Secretaría de Energía (SENER), la CFE y el CENACE para lograr el restablecimiento total en el menor tiempo posible. Según estimaciones oficiales, el suministro eléctrico en toda la península podría estar restablecido en cuestión de horas.

El gobierno federal señaló que continuará informando de los avances y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales para evitar la propagación de rumores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL