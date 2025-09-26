Más de 2 millones de usuarios, afectados por apagón en Campeche, Quintana Roo y Yucatán

La interrupción por una falla mayor de la CFE afectó a tres estados y generó caos en servicios básicos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves 26 de septiembre, a las 14:19 horas, se registró una falla eléctrica que dejó sin suministro a más de 2 millones 262 mil usuarios en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El incidente ocurrió a raíz de trabajos de mantenimiento en las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC, con capacidad de 2,174 MW.

La CFE restablece servicio eléctrico en gran parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras una falla registrada durante trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión.



Derivado del evento, nueve centrales eléctricas del sureste salieron de operación con 16 unidades, lo que generó la suspensión del servicio en amplias zonas de la península.

Asimismo, de manera inmediata, personal especializado de la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), inició maniobras para restablecer el suministro.

Avances en la recuperación

De acuerdo con el boletín, hasta las 16:10 horas ya se habían restablecido las líneas de 230 kV de las subestaciones afectadas, así como las de 400 kV.

Además, se informó la energización de ciudades clave como Mérida, Valladolid, Cancún, Ciudad del Carmen y Chetumal, con el compromiso de continuar los trabajos hasta normalizar el servicio en su totalidad.

Monitoreo permanente

La Secretaría de Energía (Sener), junto con la CFE y el CENACE, informaron que mantienen un monitoreo permanente de la situación con el objetivo de garantizar la estabilidad de la red eléctrica.

En su comunicado, la CFE reiteró que se informará de manera oportuna sobre los avances hasta alcanzar la completa normalización del servicio en la Península de Yucatán, una región donde la demanda de energía ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las plantas de generación no presentaron fallas y que los trabajos de transmisión avanzan para normalizar el servicio lo más pronto posible.

