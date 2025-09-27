Mario López, diputado del PVEM, desmiente retención en Estados Unidos

El diputado Mario López, del Partido Verde Ecologista (PVEM), aseguró que son “absolutamente falsos” los reportes de prensa en los que se informa que fue retenido por autoridades estadounidenses al intentar cruzar a aquel país, los cuales, incluso, reportaban que su visa le había sido confiscada.

A través de un documento firmado por la Oficina del Diputado Mario Alberto López Hernández, difundido a medios de comunicación, se aseguró que el legislador “no ha sido detenido ni se encuentra bajo investigación alguna en territorio estadounidense ni en ninguna otra jurisdicción”.

Al centro, el diputado Mario López. ı Foto: FB Mario López

Por el contrario, según el comunicado, el legislador “continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad y atendiendo los compromisos propios de su responsabilidad como representante popular”.

La aclaración de la Oficina del diputado ocurre después de que medios nacionales reportaran que Mario López Hernández fue detenido la noche del viernes en el Puente Viejo Internacional, que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.

De acuerdo con los reportes, el diputado fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quienes le negaron el acceso y lo trasladaron a las oficinas de la corporación, donde lo habrían retenido y le habrían retirado su visa, documento para ingresar a Estados Unidos.

Comunicado de la Oficina del diputado Mario López, difundido a medios de comunicación. ı Foto: Especial

Según estos mismos reportes, el diputado habría sido liberado hasta la mañana de este sábado, si bien otros apuntaban a que había sido devuelto a Matamoros en el mismo momento de su encuentro con los agentes de la CBP.

Sin embargo, la Oficina del diputado insistió en que esta información no es verídica, y lamentó que se recurra a “noticias falsas con la intención de confundir a la ciudadanía y dañar la imagen pública de un servidor que ha trabajado de manera transparente y con estricto apego a la ley”.

“Se hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a verificar la información antes de compartirla y a no dejarse llevar por rumores infundados que solo buscan generar desinformación”, concluye el documento.

am